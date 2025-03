Stars Schock für Late-Night-Berlin-Fans: Klaas Heufer-Umlauf zieht einen Schlussstrich

Klaas Heufer-Umlauf - November 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2025, 14:00 Uhr

Der ProSieben-Moderator hat laut eigener Aussage keine Lust mehr auf seine Talkshow.

Klaas Heufer-Umlauf kündigt überraschend das Ende von ‚Late Night Berlin‘ an.

Nach sieben Jahren hat sich der ProSieben-Moderator dazu entschlossen, die Sendung nicht weiter zu produzieren. In der scheinbar letzten, nur 13 Minuten langen Folge von ‚Late Night Berlin‘ gab Klaas bekannt, dass er schlichtweg den Spaß an der Show verloren habe. „Ich geh‘ jetzt, denn man muss eben auch wissen, wann es vorbei ist. Und das ist jetzt“, erklärte er dem geschockten Publikum. Dass das Format nicht mehr unbedingt zeitgemäß erschien, bestätigte das Produktionsteam auch in einem Einspielfilm, in dem es hieß: „Jeder Witz wurde gemacht, jeder Gast eingeladen und jedes Spiel gespielt.“

Grund für das überraschende Aus von ‚Late Night Berlin‘ könnten jedoch auch die sinkenden Einschaltquoten gewesen sein. Wie das Branchenportal ‚DWDL‘ bereits vor einer Weile berichtete, schien das deutschsprachige TV-Publikum schon seit längerem nicht mehr allzu interessiert an der Talkshow mit Heufer-Umlauf am Mikrofon. Zuletzt hatten teilweise nur um die 300.000 Zuschauer zugeschaltet – ein denkbar schlechtes Ergebnis für ein ProSieben-Format in diesem Kaliber. Für Klaas bedeutet das Ende von ‚Late Night Berlin‘ jedoch keinesfalls das Ende seiner Fernsehkarriere. Wie am Ende der finalen Episode angedeutet, scheint der Entertainer bereits das nächste Projekt zu planen. News dazu soll es laut einem Einspieler am 22. April geben.