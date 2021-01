04.01.2021 20:30 Uhr

Schock-Nachricht: Influencerin Michi von Want erleidet Fehlgeburt

Das neue Jahr sollte so schön werden: Aufregend, eine neue Herausforderung und voller Liebe. Influencerin Michi Brandl ist schwanger. Zum ersten Mal. Im Mai soll es soweit sein. Doch dann schlägt das Schicksal zu...

Influencerin Michaela Brandl hat auf Instagram unter dem Namen michivonwant eine große Fanbase aufgebaut. Fast 250.000 Menschen folgen der schönen Kölnerin, die auf der Social Media Plattform Momente ihres Alltags veröffentlicht. Vor wenigen Tagen teilt Michi ein ganz besonderes Bild mit ihrer Community. Darauf zu sehen? Die Influencerin selbst. Schwanger. Doch anstelle eines euphorischen Baby-Announcement, treibt einem der Text unter dem Post die Tränen in die Augen.

Schwanger mit Zwillingen

Auf den ersten Blick möchte man Michi gratulieren. Liest man die traurigen Zeilen unter dem Bild, wird jedoch schnell klar: Die Influencerin ist nicht schwanger. Nicht mehr. Dabei hatten sie und ihr Partner Mark sich alles so schön ausgemalt: Anfang Oktober erfahren die beiden, dass sie Eltern werden. Nicht einmal, sondern gleich doppelt, denn das Paar erwartet Zwillinge! Nach anfänglicher Panik und Zweifeln könnte das Glück kaum größer sein: „Mark war direkt hin und weg hat Pläne geschmiedet und nachdem ich mich an den Gedanken gewöhnt habe, war da nur noch Liebe. Ich habe mich von Tag zu Tag mehr in unsere ungeborenen Babys verliebt. Ein unbeschreibliches Gefühl, ein Gedanke wir werden eine Familie und das direkt mit zwei Kindern.“, beschreibt Michi die Anfangszeit ihrer Schwangerschaft.

„Ein Schlag mitten ins Gesicht“

Die Vorfreude auf eine Zukunft zu viert ist riesig. Ende Mai soll es soweit sein, doch das Leben schreibt eine andere Geschichte: „Der letzte Besuch beim Arzt war wie ein Schlag mitten ins Gesicht, dabei wollten wir nur zum Baby schauen gehen. Die Babys sind nicht mehr gewachsen und der Herzschlag war auch nicht mehr da. An den Tag kann ich mich kaum noch erinnern, obwohl ich ihn nie vergessen werde. Die letzten Wochen waren eine Katastrophe, anders kann ich es nicht beschreiben“, offenbart Michi den schrecklichen Verlust.

Geteilter Schmerz

Ihre Fans und Follower wussten nichts von der Schwangerschaft. Online mag es vielleicht nur ein Foto von vielen sein, schnell geklickt, schnell gelesen – im Leben der Influencerin ist es jedoch ein großer Schritt, die traurige Geschichte dennoch zu teilen: „Ich möchte dieses Bild im alten Jahr lassen & mit viel Mut und Hoffnung in ein neues Jahr starten. Der Gedanke und die Liebe an unsere Babys, die wir nicht kennenlernen durften bleibt und wird uns von nun an immer begleiten. Ich weiß, ich bin nicht alleine damit und ich hoffe, dass ich euch etwas Mut schicken kann“, versucht sie andere Frauen zu stärken. Denn das Erlebte ist leider keine Seltenheit: Michi und ihr Partner Mark sind nicht die Einzigen, die eine Fehlgeburt erleben müssen, aber sie gehören zu den wenigen, die auch öffentlich darüber sprechen.

Ein Schicksal, das viele Frauen teilen

Lieber nichts sagen. Still abwarten, bangen und hoffen. Fast jede dritte Schwangerschaft in Deutschland endet vor der 12. Woche mit einer Fehlgeburt. Darüber reden? Das können nur die wenigsten. Dabei sollte genau das längst kein Tabu mehr sein. Das finden auch Stars wie Beyonce, Chrissy Teigen oder Herzogin Meghan Markle: Sie alle brachen ihr Schweigen, sprachen in den vergangenen Jahren öffentlich über ihr tragisches Schicksal und geben damit eine neue Richtung vor. Genau wie Michi. Ein großer und vor allem unglaublich mutiger Schritt, um dieses sensible Thema zu enttabuisieren und Schuldgefühlen keinen Platz zu geben. Wir wünschen der Influencerin und ihrem Partner viel Kraft, den schmerzhaften Verlust ihrer Babies zu verarbeiten. (AB)