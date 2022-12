Die Tennis-Welt trauert um eine Legende: Nick Bollettieri ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Der ehemalige Trainer formte im Laufe seiner Karriere Topspieler wie Andre Agassi und Boris Becker.

Der ehemalige Tennistrainer Nick Bollettieri (1931-2022) ist am 4. Dezember im Alter von 91 Jahren gestorben.

Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Zu seinen Schützlingen zählten unter anderem Andre Agassi (52), Monica Seles (49), Tommy Haas (44), Anna Kurnikowa (41) oder auch Boris Becker (55).

Einige Größen der Tenniswelt haben sich von Bollettieri bereits öffentlich verabschiedet. So erklärte Tommy Haas, der mit 13 Jahren in Bollettieris Akademie anfing, via Instagram: „Danke für deine Zeit, dein Wissen, dein Engagement, dein Fachwissen, deine Bereitschaft, dein Können zu teilen, dein persönliches Interesse, mich zu betreuen und mir die beste Möglichkeit zu geben, meinen Träumen zu folgen.“ Dazu veröffentlichte der ehemalige deutsche Tennis-Star mehrere Fotos, die ihn mit Bollettieri zeigen. „Du warst ein Träumer und ein Macher und ein Pionier in unserem Sport, wirklich einzigartig.“

Auch Sabine Lisicki (33) zollte via Twitter dem Tennistrainer Tribut: „Danke Nick! Du hast so vielen Kindern einen Platz gegeben, um ihre Träume zu leben. Du hast sie unterstützt, mit deinem Wissen und dem Glauben, dass alles möglich ist. Du hast das Tennisspiel geformt.“

THANK YOU Nick ❤️

You have given so many children a place to work for their dream. Supporting them with your knowledge and the believe that anything is possible. I was fortunate to be one of them.

You’ve shaped the game of tennis

You will be dearly missed!

Rest In Peace Nicki🕊💔 pic.twitter.com/DBVdcBn12b

— Sabine Lisicki (@sabinelisicki) December 5, 2022