Schock! Willi Herren (†45) ist tot

Schock! Willi Herren (†45) ist tot

20.04.2021 16:31 Uhr

Großer Schock: Willi Herren ist tot! Das gaben die Polizei und sein Manager nun bekannt. Momentan ist er in der zweiten Staffel von "Promis unter Palmen" zu sehen.

Wie die „Bild“-Zeitung jetzt berichtete, starb der bekannte Schauspieler, Sänger und TV-Darsteller Willi Herren am Dienstag in seiner Wohnung in Köln. Das bestätigten sowohl sein Manager als auch die Kölner Polizei gegenüber der Zeitung.

Notruf ging bei Feuerwehr ein

Wie die Zeitung weiter berichtete, soll ein Notruf bei der Feuerwehr eingegangen sein, dort fand man Willi Herren in seiner Wohnung in Mülheim. Angeblich soll eine Überdosis die Todesursache sein. Wer den Notruf abgegeben hat, ist momentan nicht bekannt.

Momentan ist Willi Herren in der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ zu sehen! Am Montagabend lief auf Sat1 die zweite Folge der diesjährigen Staffel.

Das obere Bild zeigt Willi am 16. April, also vier Tage vor seinem Tod, bei der Eröffnung seines Foodtrucks.

Seine Anfänge

Willi Herren startete schon vor vielen Jahren seine Karriere als Schauspieler in der „Lindenstraße“. In 170 Folgen war er in der beliebten Sendung zwischen 1992 und 2007 zu sehen. Er kehrte auch danach immer mal wieder in die Rolle des Oliver Klatts zurück.

Damals wirkte Herren auch in Sönke Wortmanns „Der bewegte Mann“ mit sowie in diversen Fernsehfilm und in verschiedenen TV-Serien als Gastschauspieler. Es folgten viele Auftritte in Doku-Soaps und Reality-Shows wie „Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!“, „Promi Big Brother“, „Das Sommerhaus der Stars“ oder 2020 bei Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“. Derzeit war Herren in der umstrittenen laufenden Staffel „Promis unter Palmen“.

Danach startete er eine Karriere als Malle-Sänger und Reality-Star und war in diversen Formaten zu sehen, wie z.B. im Dschungelcamp, im „Sommerhaus der Stars“, bei „Promi Big Brother“, „Kampf der Realitystars“ oder aktuell in der zweiten Staffel bei „Promis unter Palmen“.

Seine Familie

Willi Herren war zwischen 1993 und 2003 mit der Italienerin Mirella Fazzi liiert, sie haben die Kinder Stefano (* 1994) und Alessia-Millane (* 2002). Danach war er in einer Beziehung mit seiner Managerin Jana Windolph.

Bis vor wenigen Monaten war der Sänger mit seiner Frau Jasmin Herren zusammen. Nachdem sie nach einer kurzen Trennung für einige Monate wieder zueinander fanden, gaben sie kürzlich endgültig das Liebes-Aus bekannt.

(TT)