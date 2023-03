Herzzereißende Paparazzi-Bilder Schockierender Weckruf: Cara Delevingne über ihre Alkoholsucht

Cara Delevingne - Vogue Magazine April 2023 Issue - Vogue Press BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.03.2023, 18:00 Uhr

Cara Delevingne sprach darüber, dass sie in die Reha ging, nachdem sie die Fotos ihres unberechenbaren Verhaltens im vergangenen Jahr wachgerüttelt hatten.

Das 30-jährige Model, das in der Vergangenheit Alkohol benutzte, um ihre Ängste zu betäuben, ist „dankbar“ für die Paparazzi-Bilder von sich, die sie als „herzzerreißend“ beschrieb und die sie aber dazu brachten, sich Hilfe zu suchen.

„Ich hatte nicht geschlafen. Mir ging es nicht gut“

In einem Interview gegenüber dem „Vogue“-Magazin in einem Cover-Interview für die April-Ausgabe enthüllte Cara über die Fotos: „Ich hatte nicht geschlafen. Mir ging es nicht gut… das ist herzzerreißend, weil ich dachte, dass ich Spaß hätte, aber irgendwann dachte ich mir nur: ‚Okay, ich sehe nicht gut aus.‘ Weißt du, manchmal braucht man einen Realitätscheck, also waren diese Fotos in gewisser Weise etwas, wofür man dankbar sein sollte.“

Video News

Ihre Rettung? Entzugsklinik und Therapie

Die Prominente fügte über ihren Aufenthalt in einer Entzugsklinik hinzu, dass sie diese nach einer Pause von der Therapie aufsuchte: „Ich war seit drei Jahren lang zu keinem Therapeuten mehr gegangen. Ich hatte einfach alle weggestoßen, wodurch mir klar wurde, wie sehr ich mich an einem schlechten Ort befand. Ich dachte immer, dass die Arbeit in schlechten Zeiten erledigt werden muss, aber eigentlich muss die Arbeit in guten Zeiten gemacht werden.“

Ihr Eingeständnis folgt Caras Statement, dass sie sich eine Auszeit nahm, um von ihrem Leben im Rampenlicht zu „heilen“.