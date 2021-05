Schockverliebte Frau sucht ihren Lebensretter auf TikTok – ohne Happy End?

04.05.2021 15:15 Uhr

Liebe auf den ersten Blick: Viele zweifeln daran, doch Hailey Logan aus New York ist genau das passiert! Die Frau wird von einem Feuerwehrmann gerettet und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Auf TikTok startet sie eine verrückte Suche!

Hailey Lohan ist Zahnärztin aus New York und geriet kürzlich in eine unangenehme Situation: Sie blieb im Fahrstuhl stecken. Herbeigerufene Feuerwehrkräfte befreiten sie aus ihrer beklemmenden Situation.

Hailey hat sich schockverliebt

Doch damit ist die Geschichte natürlich nicht beendet, denn Haileys Retter entpuppt sich als ziemlicher heißer Feuerwehrmann und um die Zahnärztin ist es innerhalb von Sekunden geschehen. Der Liebes-Blitz hat eingeschlagen.

Noch völlig neben sich von der Rettungsaktion und ihrem ziemlich attraktiven Retter, hat Hailey prompt vergessen, das Sahneschnittchen nach seiner Nummer zu fragen.

Sie verfasst ein Such-Video

Doch ein Glück hat Hailey, wie heute im Zeitalter der sozialen Netzwerke gar nicht mal so unüblich, die Rettungsaktion mit dem Handy gefilmt und darauf zu sehen ist natürlich auch ihr Traummann!

Kurzerhand fasst sie den Entschluss, ihrem Liebesleben auf die Sprünge zu helfen und veröffentlicht das Video auf TikTok. Sie ruft die New Yorker auf, ihr bei der Suche nach ihrem Traummann zu helfen: „New York City ich brauche eure Hilfe. Bitte findet diesen Mann, der mich heute aus einem Aufzug gerettet hat.“

Der Feuerwehrmann ist gefunden

Der Suchaufruf verbreitet sich wie ein Lauffeuer und landet irgendwann bei der Schwester des Feuerwehrmanns und bei einem Kollegen, die ihm das Video zeigen.

Haileys Feuerwehrmann ist gefunden und er hört auf den Namen Dave Bliss. Mit einem Antwort-Video meldet er sich bei Hailey und erklärt leider eher sachlich: „Was geht, Leute, also meine Kollegen auf der Feuerwache haben mir gerade das Video gezeigt. Ich habe die Kommentare gelesen. Vielen Dank für all die Liebe. Ich wollte das Video nur machen, um zu sagen, dass ich froh bin, dass ihr in Sicherheit seid.“

@hmlogan##duet with @firefighterbliss this is not even close to my actual reaction to seeing this video pop up? original sound – David

Kein Happy End?

Klingt nicht so, als wäre es auch um Dave geschehen! Doch selbst ist die Frau denkt sich Hailey Logan und greift erneut an: „Vielleicht kann ich dich mal auf einen Drink einladen, weil du mir das Leben gerettet hast. Das ist das Mindeste, was ich tun kann“, erklärt sie in einem weiteren TikTok-Video.

Ob es zu einem Date gekommen ist, ist nicht bekannt. Öffentlich hat Dave die Date-Einladung von Hailey zumindest noch nicht angenommen, dabei wünschen sich viele nun ein Happy End zwischen dem Feuerwehrmann und der schockverliebten Zahnärztin.

Auf seinem Instagram-Account teilte Dave Bilder von zwei kleinen Jungs, vielleicht ist er auch schon vergeben und ein glücklicher Familienvater. Nichts desto trotz: Süß bleibt diese verrückte Geschichte dennoch…

(TT)