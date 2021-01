19.01.2021 18:00 Uhr

Schockvideos: Hier sehen wir Wladimir Putin nackt – und seinen Protzpalast!

Bekanntlich ist der russische Präsident Putin ein hartgesottener Kerl, der beispielsweise mit Andersdenkenden nicht zimperlich umgeht. Aber auch gegenüber sich selbst zeigt sich der Despot als knallharter Kerl. Heute ging er im sprichwörtlichen Sinne baden.

Der 68-jährige Kremlchef hat am 19. Januar das traditionelle Eisbaden in seiner Heimat eingeläutet. Nur mit einem Mantel begleitet, spazierte er zügigen Schrittes zu einem Bassin mit einem Kreuz aus Eis. Die Außentemperatur betrug -16 Grad Celsius. Dann tauchte Russlands Präsident am Dreikönigstag in dem Eisbassin ab.

Diesen Meilenstein des noch frischen neuen Jahres außerhalb von Moskau ließ er von einem offiziellen Leib-Fotografen und vom Haus- und Hofsender „Ruptly“ dokumentieren.

In dazu ebenfalls veröffentlichen Bildern ist der 68-Jährige zu sehen, wie er mit einem langen Schaf-Fellmantel aus einem Blockhaus kommt, sich entkleidet, dreimal in einem kreuzförmigen Pool bekreuzigt, eintaucht und wieder raus geht.

Die russisch-orthodoxe Kirche feiert den Dreikönigstag nach dem julianischen Kalender, er erinnert an die Taufe von Jesus Christus im Jordan. Mehr noch: Diese Tradition soll ja nicht nur Gesundheit bringen und das Immunsystem stärken, sondern auch Sünden wegwaschen. Hoffentlich hilft’s.

Video Nr. 2: Ist das hier Putins Königreich?

Unterdessen gibt’s neuen Ärger für den Despoten. Sein größter Feind hat dem Staatschef heute die Hosen ganz runter gezogen!

Nachdem Kreml-Kritiker und Oppositionsführer Alexej Nawalny nach seiner Rückkehr nach Moskau am Sonntag verhaftet wurde, präsentierte sein Team heute auch ein Video. Doch das ist deutlich brisanter als die lächerliche Protz-Planscherei für’s Volk.

Das Filmmaterial soll Details über einen angeblichen riesigen Geheimpalast des russischen Präsidenten zeigen. Der fast zweistündige Film „Ein Palast für Putin. Die Geschichte der größten Bestechung“ zeige laut dpa, wie sich Putin in einem Naturschutzgebiet am Schwarzen Meer für angeblich 1,1 Milliarden Euro ein „Königreich“ geschaffen habe, welches 39 Mal so groß sei wie Monaco. (Spannend wird’s für uns deutsche Zuschauer ab Minute 30:00.)

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch verriet auf Twitter, dass Nawalny die Recherche nach seiner Rückkehr ursprünglich selbst habe präsentieren wollen. Innerhalb weniger Stunden klickten fast 500.000 das Video an.