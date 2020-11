16.11.2020 20:30 Uhr

Schön schwanger: Diese Stars haben die Corona-Zeit gut genutzt!

Ochsenknecht-Küken Cheyenne ist schwanger! Die Corona-Zeit hat sie scheinbar für intensiven Körperkontakt mit Folgen genutzt. Und da ist sie lange nicht der einzige Promi.

Es ist verrückt: Gefühlt flattert jede Woche eine neue Schwangerschafts-Ankündigung ins Haus! Die Corona-Zeit und die damit einhergehende Kontaktbeschränkung und das viele Zuhause-Sein hat bei den Promis aus aller Welt wohl endlich wieder Zeit für Zweisamkeit gebracht. Und da jetzt für unbestimmte Zeit eh vieles ins Wasser fällt, wie zum Beispiel Konzerte, Autogrammstunden und Filmpremieren, haben sich einige wohl gedacht: Hey, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt ein Mini-Me zu machen. Gesagt, getan. Hier gibt’s eine Liste aller schwangeren Promis, die die Pandemie hervorgebracht hat. Man verliert so leicht den Überblick.

Cheyenne Ochsenknecht

Am Wochenende gab es die überraschende Botschaft: Das Küken des Ochsenknecht-Clans, Cheyenne Ochsenknecht, ist schwanger! Bereits im sechsten Monat soll die 20-Jährige sein. Das hat sie im Interview mit „VIPstagram“ verraten. Und das Babyglück ist keinesfalls ungeplant, obwohl Cheyenne noch so jung ist: „Es war natürlich geplant.“ Der Umzug nach Österreich ging nun auch wegen der Schwangerschaft so fix. „Wir können in Ruhe mit dem Kinderwagen spazieren gehen, ohne dass wir aufpassen müssen auf Autos.“, erzählt sie. Ob es ein Junge oder Mädchen wird, weiß Cheyenne selbst nicht, dafür aber Mama Natascha. Die ist total glücklich, dass ihr Töchterlein Mama und sie somit bald Oma wird!

Emma Roberts

Schauspielerin Emma Roberts hat es nach jahrelangem Probieren und Zittern nun endlich geschafft, schwanger zu werden. Laut eigener Aussage hatte sie lange Angst, sie sei unfruchtbar. Die 29-Jährige ist seit Anfang 2019 mit ihrem Freund Garrett Hedlund zusammen. Im August 2020 kündigte Emma die frohe Botschaft auf ihrem Instagram-Account an. Bei der Ankündigung stand schon fest: Es wird ein Junge!

Christina Stürmer

Die österreichische Sängerin Christina Stürmer hat den „Lockdown“ durch Corona mit ihrem Bandkollegen und langjährigen Partner Oliver Varga anscheinend sehr innig verbracht und genossen. Auf Instagram teilte sie nämlich Anfang Oktober ein Bild eines Mutter-Kind-Passes, ein klares Zeichen dafür, dass Nachwuchs unterwegs ist! Jetzt wird die 38-Jährige bald zum zweiten Mal Mutter.

Galerie

Nico Schwanz

Nico Schwanz ist natürlich selbst nicht schwanger, aber seine Freundin ist es! Die 25-jährige Julia Prokopy und ihr 42-jähriger Freund ließen Anfang Oktober 2020 die Babybombe platzen: „Ja, wir erwarten ein Baby!“, verriet er RTL. Die beiden scheinen über die Corona-Zeit vieeeel Spaß gehabt zu haben. Das bestätigt Nico: „Man liebt sich und wir haben uns außerordentlich viel geliebt.“ Das Baby war allerdings keineswegs geplant. Im Gegenteil, eigentlich ist es ein Unfall: „Und das eine Mal ist es eben passiert, wo das Gummi geplatzt ist.“ Au weia! Dennoch behalten die beiden das Kind und sind jetzt bereits überglücklich. Es wird nämlich ein Mädchen!

Emily Ratajkowski

Supermodel Emily Ratajkowski ist für ihren extrem flachen, muskulösen Bauch, die schmale Taille und die großen Brüste bekannt. Millionen Frauen beneiden sie um ihre Figur. Das war’s aber jetzt erstmal mit flachem Bauch – denn die 29-Jährige ist schwanger! Am 26. Oktober verkündete Emily die frohe Botschaft auf ihrem Instagram-Kanal. Seitdem postet sie fortlaufend immer wieder ihr Bäuchlein, besonders gerne in ganz nackt. Einige Follower sind jetzt bereits genervt von dem Babybauch-Spam, aber Emily juckt das nicht. Zurecht, denn sie wird zum ersten Mal Mutter und ist augenscheinlich im siebten Himmel!

Meghan Trainor

Auch Sängerin Meghan Trainor gehört jetzt dem Club der schwangeren Frauen an. Die 26-Jährige verkündete am 7. Oktober die frohe Botschaft bei Instagram: „Ihr wisst alle, wie sehr ich mir das gewünscht habe!“ Sie und ihr Ehemann Daryl Sabara (28) zeigten dazu ein Bild vom Ultraschall, welches in Tannennadeln verpackt ist. Auch ihr Mann ist außer sich vor Freude: „Ich liebe dich Meghan Trainor und ich kann es nicht erwarten, mit dir eine Familie zu gründen“, schrieb er zu dem Bild. Dafür gibt’s jetzt erstmal Pause: 2021 wird sich Meghan nur sich selbst, ihrem Spross und ihrem Mann widmen.

Kelly Rowland

Sängerin Kelly Rowland präsentierte uns am 7. Oktober ihren Babybauch auf dem Cover des Magazins „Women’s Health“. Seitdem postet die 39-Jährige fröhlich ihre weiter wachsende Kugel. Sie und ihr Ehemann Tim Weatherspoon erwarten nun schon ihr zweites Kind. Am Anfang der Corona-Pandemie hatten die beiden wohl bereits über das Thema Schwangerschaft gesprochen und dann geschaut, was passieren würde. Das verriet sie im Interview mit dem Magazin. Und schwups, war Kelly wieder schwanger. Jetzt kann sich der sechsjährige Titan Weatherspoon auf ein kleines Geschwisterchen freuen.

Elsa Hosk

Supermodel und „Victoria’s Secret“-Engel Elsa Hosk wird Mama! Die Schwedin, die ebenfalls für ihren Traumkörper, den flachen Bauch, die schmale Taille und die meterlangen Beine bekannt ist, verkündete die frohe Botschaft mit einem atemberaubenden Fotoshooting bei Instagram. Am 29. September schrieb die 32-Jährige: „Ich bin überglücklich und so aufgeregt, ein Baby zu bekommen und das nächste Kapitel meines Lebens mit dem Mann meiner Träume zu starten!“ Ihr Freund Tom Daly ist seit 2015 an ihrer Seite. (AKo)