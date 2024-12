Abenteuer für alle Schöne Bescherung: Die perfekten Geschenke für große und kleine Gamer

Diese Spiele bereiten vielen Gamern an Weihnachten sicherlich eine Freude. (ada/spot)

SpotOn News | 10.12.2024, 22:00 Uhr

2024 sind viele gute Spiele erschienen, die junge und ältere Gamer begeistern können. Süße Roboter im Weltall und Nintendos ikonischer Klempner Mario bereiteten weltweit den Spielern viel Freude. Ihre Abenteuer könnten genau das richtige Weihnachtsgeschenk sein.

Die Weihnachtszeit ist stressig, aber das perfekte Videospiel als Geschenk zu finden, kann erstaunlich einfach sein. Immerhin sind 2024 viele gute Games erschienen, die großen und kleinen Spielern eine Freude bereiten können – von Robotern im Weltall bis hin zum digitalen Hawaii-Urlaub.

"Mario & Luigi: Brothership"

Seit fast 40 Jahren machen die Brüder Mario und Luigi Familien weltweit glücklich. Im neuen Abenteuer "Mario & Luigi: Brothership" (Nintendo Switch) geht es auf das weite Meer hinaus. Die beiden Brüder segeln umher und erkunden verschiedene Inseln. Dabei hüpfen und rennen sie nicht in bekannter Manier von links nach rechts, sondern treten mit Hammer und Pilz in Kämpfen an. Beim neuesten Abenteuer der Brüder handelt es sich um ein Rollenspiel mit viel Charme und Humor. Auch andere bekannte Charaktere sind dabei, wie beispielsweise Prinzessin Peach, die dieses Jahr mit "Princess Peach: Showtime!" ihr erstes eigenes Spiel für die Nintendo Switch erhalten hat.

Video News

"The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom"

Ebenfalls fast vier Jahrzehnte nach dem ersten Teil erhält die namensgebende Zelda mit "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" endlich ein eigenes Spiel. Dieses Mal wurde der Spieß umgedreht und sie muss Link retten. Zelda kämpft nicht mit Schwert und Bomben gegen die Monster, sie zaubert sich Gegenstände herbei. Der neueste Serienableger lädt zum Experimentieren ein und sorgt für viele "Aha"-Momente.

"Astro Bot"

Die Videospielwelt liebt "Astro Bot" (PlayStation 5). Die Reise des knuffigen Roboters ist gefüllt mit kreativen Ideen und Anspielungen auf andere Videospiele. Aber vor allem schafft sie eine Sache mit Bravour: Sie macht Spaß. Die jüngeren Spieler erfreuen sich an den abwechslungsreichen Levels. Die älteren dürfen in Nostalgie schwelgen, wenn sie Cameos bekannter Charaktere entdecken. "Astro Bot" teilt sich beim Wertungsaggregator "Metacritic" derzeit den ersten Platz als das beste Spiel des Jahres mit einer Wertung von 94 Prozent.

"Like A Dragon: Infinite Wealth"

Wer den kalten Winter gegen den sonnigen Strand auf Hawaii eintauschen möchte, ist nur ein Spiel davon entfernt. "Like A Dragon: Infinite Wealth" (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One) verfrachtet die beiden ehemaligen Yakuza-Mitglieder Ichiban und Kiryu von Japan nach Hawaii. Dort legen sie sich mit einem religiösen Kult und der lokalen Gangsterbande an, deren Boss von "Machete"-Schauspieler Danny Trejo (80) gespielt wird. Und das alles nehmen sie auf sich, um Ichibans vermisste Mutter zu finden. Abseits des emotionalen Krimi-Dramas locken verrückte Abenteuer wie ein Faustkampf gegen einen Hai.

"Silent Hill 2"

Während die Lichter am Weihnachtsbaum strahlen, darf es auf dem Bildschirm bei den älteren Spielern auch gruselig werden. Mit dem Remake von "Silent Hill 2" (PC, PlayStation 5) erlebt eine neue Generation, warum das Original bei Horrorfans als Kultklassiker gilt. Spieler folgen James Sunderland in die Stadt Silent Hill – auf die Suche nach seiner verstorbenen Frau. Er trifft auf gruselige Gestalten, unerklärliche Ereignisse und viel Nebel. Das Remake gilt bei vielen Genre-Fans als eines der besten Horrorspiele des Jahres.

"Der kühne Knappe"

"Der kühne Knappe" (PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S) – auch "The Plucky Squire" – kombiniert so viele Ideen, dass es fast unmöglich ist, beim Spielen nicht zu lächeln. In einem Moment findet das Spiel in einem offenen Buch statt und im nächsten hüpft die Figur heraus und springt in bester "Super Mario"-Manier durch das Kinderzimmer. Die ganze Familie kann ihren Spaß haben, wenn sie mit Jetpacks über Schreibtische fliegt oder gegen Drachen im Wald kämpft.