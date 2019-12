Schöneberger mit Diamanten und Anglerstiefeln im Wasser

Spaßkanone Barbara Schöneberger hat uns in der Vergangenheit ja schon des öfteren mit Making-Of-Bildern zu den Titelseiten ihres Personality-Magazins „Barbara“ begeistert. Diese Woche legte sie mit putzigen Filmchen nach.

Für das Cover ihres reichlich unkonventionellen, und deshalb so erfolgreichen Magazins huschte die 45-jährige knapp bekleidet in einen offenbar äußerst kalte Brühe eines Sees im Brandenburgischen. Während die sie umgebend Lakaien die Laune der Chefin abtasten mit „Ist geil, ist geil?“, findet die Entertainerin die Anglerhose untenrum nicht so pricklelnd: „Das ist eklig. Die Hose saugt sich so an“. Der Grund: Wasser ist über den Gummihosenrand reingeschwappt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Barbara Schöneberger (@barbara.schoeneberger) am Dez 12, 2019 um 8:08 PST

„Für jeden was dabei“

Schönebergers Kommentar bringt’s auf den Punkt: „Unglaublich sexy Fotoshooting mit Diamanten, Natur und Anglerstiefeln in Brandenburg. Da ist doch für jeden was dabei“.

In Szene gesetzt wird der Spaß von Starfotografin Gabo. Seit 1985 lichte tGabriele Oestreich-Trivellini prominente Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Film und Fernsehen ab. Die 58-Jährige fotografierte u.a. Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, Warren Beatty, Kevin Costner, Boris und Barbara Becker, Nina Hagen, Campino u.v.a.