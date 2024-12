Datum für RTL-Format steht fest Scholz vs. Merz: Zweites TV-Duell mit Günther Jauch und Pinar Atalay

Günther Jauch und Pinar Atalay führen durch das TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz. (ili/spot)

17.12.2024

Wenige Stunden, nachdem ARD und ZDF ein TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz angekündigt haben, steht nun auch die zweite Ausgabe fest: Bei RTL treffen die beiden unter der Leitung von Pinar Atalay und Günther Jauch aufeinander.

Eine Woche vor der Bundestagswahl kommt es zum mit Spannung erwarteten TV-Duell zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) und seinem Herausforderer Friedrich Merz (69, CDU). Die Moderatoren Pinar Atalay (46) und Günther Jauch (68) werden am 16. Februar 2025 im Berliner Adlershof den Schlagabtausch zwischen den beiden Spitzenpolitikern leiten. Weitere Details zum TV-Duell XXL, das von RTL, ntv und "Stern" ausgerichtet wird, werden in den kommenden Wochen von den beteiligten Medienpartnern bekanntgegeben.

Bereits im November hatten die Medienpartner TV-Duelle im Rahmen der Neuwahlen angekündigt. Geplant ist laut damaliger Ankündigung eine Primetime-Live-Sendung, in der sich jeweils zwei Kanzlerkandidaten beziehungsweise Spitzenkandidaten der SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD sowie des BSW in drei aufeinanderfolgenden Runden den Fragen stellen werden.

"Das Duell – Scholz gegen Merz" bei ARD/ZDF

Wenige Stunden vor der Veröffentlichung des RTL-Termins hatten die öffentlich-rechtlichen Sender ein erstes TV-Duell angekündigt. Bei ARD und ZDF werden Scholz und Merz Anfang Februar in der Sendung "Das Duell – Scholz gegen Merz" aufeinandertreffen. Der Bundeskanzler tritt laut Ankündigung damit gegen seinen aussichtsreichsten Herausforderer bei der für den 23. Februar 2025 angesetzten Bundestagswahl an.

ARD und ZDF produzieren demnach gemeinsam eine 90-minütige Sendung, in der die beiden Kandidaten live zu den wesentlichen Themen Stellung beziehen. Die Polit-Talk-Moderatorinnen Sandra Maischberger (58, ARD) und Maybrit Illner (59, ZDF) werden durch die Sendung führen. "Das Duell – Scholz gegen Merz" wird am Sonntag, 9. Februar 2025, um 20:15 Uhr live aus Berlin-Adlershof gezeigt.

Wie ARD und ZDF außerdem bekannt gegeben haben, ist bereits ein weiteres gemeinsames Duell in Planung. Dieses soll zwischen Robert Habeck (55, Grüne) und Alice Weidel (45, AfD) stattfinden. Beide Kandidaten seien angefragt worden.

ARD/ZDF-Duell vs. Dschungelcamp-Finale

An dem Datum des ARD/ZDF-Duells zwischen Scholz und Merz plant RTL seinen "Super-Final-Sonntag" mit dem Dschungelcamp-Finale zur Primetime und ab 23:15 Uhr mit der Berichterstattung zum NFL Super Bowl live aus dem Caesars Superdome in New Orleans.