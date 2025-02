Zweiter gemeinsamer Auftritt des Jahres Schon nächste Woche: Kate und William reisen an besonderen Ort

Prinzessin Kate und Prinz William bei einem Empfang im Dezember 2024. (ncz/spot)

SpotOn News | 21.02.2025, 09:26 Uhr

Prinzessin Kate und Prinz William absolvieren kommende Woche ihren zweiten gemeinsamen Auftritt des Jahres. Dafür reisen der Prinz und die Prinzessin von Wales an einen besonderen Ort.

Für Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42) steht kommende Woche der zweite gemeinsame Auftritt des Jahres an – und dafür geht es an einen besonderen Ort. Laut dem "People"-Magazin bestätigte der Kensington Palast am Donnerstag, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales am kommenden Mittwoch (26. Februar) nach Pontypridd im Süden von Wales reisen werden – kurz vor dem walisischen Nationalfeiertag St. David's Day am 1. März.

Dort soll sich das Paar dem Bericht zufolge mit Bewohnern der Stadt treffen, um mehr über das Leben vor Ort zu erfahren. Im Dezember 2024 wurde die Stadt von schweren Überschwemmungen heimgesucht. Zudem sollen sie den historischen Markt der Stadt besuchen und gemeinsam mit Einheimischen typisch walisische Kuchen backen. Auch ein Besuch in einem Gemeinschaftsgarten sei demnach geplant, der ebenfalls von den Fluten betroffen war.

Besonderer Ort für William und Kate

Es ist der zweite gemeinsame Auftritt des Jahres für William und Kate, die sich nach ihrer Krebserkrankung und der Ankündigung, sie sei in Remission, wieder öfter in der Öffentlichkeit zeigt. Ende Januar besuchten die beiden eine Zeremonie zum Internationalen Holocaust-Gedenktag.

Wales ist ein besonderer Ort für das Ehepaar: Nicht nur tragen die beiden seit König Charles' (76) Krönung als Thronfolger die Titel des Landes, die beiden lebten auch vor und kurz nach ihrer Hochzeit im Jahr 2011 in Wales, während William als Rettungspilot in der RAF Anglesey stationiert war. Nach Wales ging auch ihre erste Reise nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022).