FBI spricht von "Mordversuch" Schüsse bei Wahlkampf-Event: Donald Trump verletzt, ein Besucher tot

Donald Trump wird kurz nach den Schüssen verletzt von der Bühne geführt. (ili/spot)

SpotOn News | 14.07.2024, 09:40 Uhr

Donald Trump ist bei einem Wahlkampfauftritt in Pennsylvania durch Schüsse verletzt worden. Am Kopf blutend wurde er von der Bühne geführt. Ein Veranstaltungsbesucher wurde getötet, zwei weitere verletzt. Das FBI wertet die Tat als "Mordversuch".

Ex-US-Präsident Donald Trump (78) ist bei einem Wahlkampfauftritt am Samstag (13. Juli) in Pennsylvania durch Schüsse verletzt worden. Am Ohr blutend wurde er vom Sicherheitspersonal von der Bühne gebracht.

Der Bezirksstaatsanwalt von Butler County – wo die Kundgebung stattfand – sagte dem "People"-Magazin, dass Trump von den Schüssen "gestreift" wurde. Richard Goldinger bestätigte außerdem, dass sowohl der Schütze als auch ein Veranstaltungsbesucher tot sind. Zwei weitere Personen sind nach Angaben des Secret Service verletzt worden.

"Ich dachte, es wäre ein Feuerwerk"

Trump gab nach dem dramatischen Vorfall eine Erklärung auf Truth Social ab, in der er sagte: "Ich wurde von einer Kugel getroffen, die den oberen Teil meines rechten Ohrs durchbohrte. Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, da ich ein zischendes Geräusch und Schüsse hörte und sofort spürte, wie die Kugel die Haut durchschlug. Es blutete stark, und da wurde mir klar, was los war."

Mitten in seiner Rede waren knallende, schussähnliche Geräusche zu hören. Aufnahmen, die auf der Veranstaltung gemacht und in den sozialen Medien geteilt wurden, zeigen den ehemaligen Präsidenten, wie er sich dem Geräusch zuwendet und sich kurz ans Ohr fasst, bevor Agenten des Secret Service die Bühne stürmen und ihn umzingeln. Eine Veranstaltungsteilnehmerin beschrieb die Situation gegenüber "Sky News": "Ich dachte, es wäre ein Feuerwerk. Pop Pop Pop. So hat es sich angehört." Eine Analyse der "New York Times" ergab, dass der Schütze acht Schüsse abgefeuert hatte.

Trump wurde dann von der Bühne geschoben, als man sah, wie Blut an der Seite seines Gesichts herunterlief. Beim Verlassen der Bühne hob er seine Faust in einer trotzigen Geste.

Donald Trump ist in Sicherheit

In einer Erklärung von Trumps Wahlkampfteam, die "People" vorliegt, heißt es: Trump danke der Polizei und den Ersthelfern für ihr schnelles Handeln "während dieser abscheulichen Tat. Es geht ihm gut und er wird in einer lokalen medizinischen Einrichtung behandelt. Weitere Einzelheiten folgen." Ein hochrangiger Regierungsbeamter bestätigte "CBS News" ebenfalls: "Der ehemalige Präsident ist in Sicherheit. Wir haben Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Es wird weiter untersucht."

Donald Trumps Tochter, Ivanka Trump (42), bedankte sich indes auf Instagram für die "Liebe und Gebete für meinen Vater und für die andren Opfer dieser sinnlosen Gewalt". Dankbar zeigte sie sich für die "schnelle Reaktion" der Hilfskräfte vor Ort.

"Ich liebe dich Dad, heute und immer", schloss sie ihren Post, den unter anderem der französische Star-Produzent David Guetta (56) mit zahlreichen roten Herzen kommentierte.

FBI spricht von "Mordversuch"

Die US-Bundespolizei FBI stuft die Geschehnisse als "Mordversuch" gegen Trump ein. Das teilte FBI-Mitarbeiter Kevin Rojek bei einer Pressekonferenz am Veranstaltungsort mit.

"Heute Abend gab es einen Mordversuch auf unseren ehemaligen Präsidenten Donald Trump", sagte der Spezialagent des Federal Bureau of Investigation.

Emotionales Statement von Präsident Joe Biden

In einer Erklärung sagte Präsident Joe Biden, er sei über die Schüsse informiert worden und fügte hinzu: "Ich bin dankbar zu hören, dass er in Sicherheit ist und es ihm gut geht. Ich bete für ihn und seine Familie und für alle, die an der Kundgebung teilgenommen haben, während wir auf weitere Informationen warten."

Weiter heißt es in dem Statement, das unter anderem auf Instagram geteilt wurde: "Jill und ich sind dem Secret Service dankbar, dass er ihn in Sicherheit gebracht hat. Es gibt keinen Platz für diese Art von Gewalt in Amerika. Wir müssen uns als eine Nation vereinen, um sie zu verurteilen."

Wie die "New York Times" weiter meldet, haben das Wahlkampfteam und das Nationale Komitee der Republikaner inzwischen angekündigt, dass Trump am Parteitag der Republikaner in Milwaukee teilnehmen wird, der am Montag beginnt.