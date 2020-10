13.10.2020 09:30 Uhr

Schulterpolster: Herzogin Kate setzt auf den 80er-Look

Breite Schulterpolster sind zurück. Das beweist auch Herzogin Kate, die den 80er-Jahre-Look nun bei einem Online-Auftritt präsentierte.

Herzogin Kate (38) wird als Schirmherrin des Natural History Museums in London den Gewinner des „Wildlife Photographer of the Year“-Wettbewerbs verkünden – dieses Mal virtuell. Um das anzukündigen, postete Prinz Williams (38) Ehefrau ein kurzes Video auf Instagram. Darauf trägt sie ein schwarzes Outfit, bei dem vor allem das Oberteil hervorsticht.

Ganz im Stil der 80er-Jahre zeigt sich Kate im eleganten Blazer mit breiten Schulterpolstern. Das Kleidungsstück von Alexander McQueen ist laut „Daily Mail“ eines der Lieblingsoutfits der Herzogin von Cambridge. Zum dunklen Ensemble kombinierte die 38-Jährige Perlenohrringe. Ihre Haare ließ sie offen, zu großen Wellen gestylt, über die Schultern fallen. Zudem betonte sie ihre Augen durch dunkles Make-up.

Quelle: instagram.com

(hub/spot)