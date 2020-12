20.12.2020 12:11 Uhr

Schwangere Ashley Tisdale vermisst ihre kleine Oberweite

Der Babybauch wächst und der Busen auch. Die schwangere Schauspielerin Ashley Tisdale scheint jedoch kein Fan davon zu sein.

Schauspielerin Ashley Tisdale (34) ist in freudiger Erwartung. Die Schwangerschaft hat für den früheren „High School Musical“-Star mittlerweile aber auch Nachteile. Bei Instagram beklagt sich Tisdale über einen Umstand, über den sich sonst wohl viele Frauen freuen würden: Ihre Oberweite wächst.

Zu einem Bild, das die Schauspielerin in einer hoch geschnittenen Blue-Jeans sowie in einer weißen Bluse zeigt, die lediglich durch eine einzige dünne Schleife zusammengehalten wird, schreibt sie: „Ich vermisse High-Waist-Jeans und meine kleinen Brüste.“ Ein aktuelles Foto veröffentlichte sie in diesem Zuge nicht. Zuletzt konnten Fans Ende November einen Blick auf Tisdales wachsenden Babybauch erhaschen, als sie diesen stolz in einem Spiegelselfie präsentierte.

Für die Schauspielerin und ihren Ehemann, Musiker Christopher French (38), ist es das erste gemeinsame Kind. Es wird ein Mädchen. Das Paar ist seit September 2014 verheiratet.

(cos/spot)