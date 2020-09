Schwangere Chrissy Teigen muss zwei Wochen das Bett hüten

10.09.2020 16:44 Uhr

Chrissy Teigen erwartet ihr drittes Kind - und muss sich nun schonen. Sie hat auf Twitter angekündigt, die nächsten zwei Wochen das Bett zu hüten.

Chrissy Teigen (34) erwartet derzeit mit Ehemann John Legend (41, „All Of Me“) ihr drittes Kind. Die Schwangerschaft verläuft aber offenbar nicht komplikationslos. Erst kürzlich plagten die Kochbuch-Autorin starke Schwangerschafts-Kopfschmerzen, die sie mit Botox gegen Muskelverspannung behandeln ließ. Nun muss sie 14 Tage das Bett hüten, verkündete sie auf Twitter. Die Fans sind besorgt und kommentierten mit Genesungswünschen.

I’m on official 2 week bed rest 🙁 I’m taking this time to learn how to sew capes and kid clothes so shit is about to get… astonishingly ugly

— chrissy teigen (@chrissyteigen) September 9, 2020