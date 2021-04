Schwangere Eva Benetatou: „Räumliche Trennung“ von Chris Broy

Das TV-Paar Eva Benetatou und Chris Broy lebt derzeit räumlich getrennt. (tae/spot)

28.04.2021 14:43 Uhr

Die Reality-TV-Stars Eva Benetatou und Chris Broy werden bald zum ersten Mal Eltern. Broys Teilnahme an der TV-Show "Kampf der Realitystars" habe ihn jedoch "emotional verändert", wie Benetatou gesteht. Die beiden leben derzeit räumlich getrennt.

Fans machten sich in letzter Zeit zunehmend Sorgen um die Beziehung der schwangeren Reality-TV-Darstellerin Eva Benetatou (29) mit ihrem Verlobten Chris Broy (31). Nun spricht Benetatou in ihrer Instagram-Story Klartext: Sie sei „bereit dazu, zu sagen, was mit Chris und mir ist“. Seit er von der Reality-TV-Show „Kampf der Realitystars“ aus Thailand nach Deutschland zurückgekehrt sei, habe er sich „emotional verändert“ und wollte eine „räumliche Trennung“, erzählt die 29-Jährige unter Tränen. „Die haben wir jetzt.“

Die beiden hätten jedoch weiterhin Kontakt, Broy wolle für Benetatou und ihr ungeborenes Kind da sein. „Er freut sich nach wie vor auf das Kind, braucht aber einfach ein wenig Zeit für sich selbst. Ich weiß, es könnte keinen schlechteren Zeitpunkt gerade geben. Ich habe viel Zeit gebraucht, um das zu verstehen und zu akzeptieren“, führt die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin aus. In ihr sei „eine kleine Welt zusammengebrochen, aber wir halten zusammen und werden beide unser Bestes geben“. Offenbar gibt sie die Beziehung noch nicht auf. Sie wolle „schauen, was die Zukunft für uns als Paar bringen wird“.

„Er ist ein Teil von mir und ich ein Teil von ihm“

„Es macht mich sehr sehr traurig, aber es sollte alles so sein. Ich kann es nicht ändern, ich werde immer weiterkämpfen, weil wir unser kleines Wunder erwarten und werde immer mein Bestes geben und an uns festhalten. Denn er ist ein Teil von mir und ich ein Teil von ihm und das wird für immer und ewig so sein“, erklärt Benetatou. „Jedes Lächeln, das ihr von mir gesehen habt oder seht, ist natürlich die Freude auf unser Kind und die kann und wird mir nicht genommen. Die letzten acht Wochen waren sehr sehr turbulent und jetzt möchte ich mich zu 100 Prozent auf das Kind konzentrieren.“

Sie werde „an dieser Stelle nichts mehr dazu sagen“ und keine Fragen beantworten. Chris Broy selbst meldete sich noch nicht zu der räumlichen Trennung zu Wort. Eva Benetatou gab im Februar dieses Jahres bekannt, dass Broy und sie ihr erstes Kind erwarten. Das TV-Paar nahm 2020 an der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ teil.