In New York City gesichtet Schwangere Jennifer Lawrence setzt auf lässigen Leo-Look

Jennifer Lawrence in New York City. (jom/spot)

SpotOn News | 13.02.2025, 16:16 Uhr

Jennifer Lawrence hat in New York City einen Leoprint-Mantel gekonnt in Szene gesetzt. Die schwangere Schauspielerin komplettierte den Look mit stylischen Accessoires.

Jennifer Lawrence (34) hat in letzter Zeit schon des Öfteren bewiesen, dass sie mit Babybauch stilbewusst unterwegs ist und gekonnt stylische und bequeme Teile miteinander kombinieren kann. Am vergangenen Mittwoch wurde sie in New York City in einem Leoprint-Mantel gesichtet.

Schwarze Style-Statements

Der lange Mantel mit Kragen wurde zum Star ihres Looks. Zu diesem kombinierte sie schwarze Accessoires, zu denen eine Beanie-Mütze, eine Sonnenbrille, ein großer Shopper und Stiefel mit dicker Sohle gehörten. Ihr langes, blondes Haar fiel ihr unter der Mütze offen über die Schultern. Unter dem Mantel trug sie ein marineblaues Sweatshirt und eine bequeme Hose in derselben Farbe. Zudem lugte eine lange Halskette mit einem roten Anhänger als Farbtupfer hervor.

Im Oktober 2024 hatte Lawrence ihre Schwangerschaft dem US-Magazin "Vogue" bestätigt. Mit Ehemann Cooke Maroney (40) ist der "Tribute von Panem"-Star seit 2019 verheiratet. Die beiden erwarten ihr zweites Kind. Söhnchen Cy kam im Frühjahr 2022 zur Welt.