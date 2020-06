Schwarzenegger erklärt das Maskentragen: „Es ist noch nicht vorbei“

Die USA sind schwer von der Corona-Pandemie betroffen. Jetzt hat sich Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger zu Wort gemeldet.

Arnold Schwarzenegger (72), der frühere Gouverneur von Kalifornien, hat in einem Video mit vier seiner Amtsvorgänger und -nachfolger zum Tragen einer Maske in der Corona-Krise aufgerufen.

„Eine Maske zu tragen, schützt die Leute in Ihrem Umfeld. Es ist nicht politisch. Es ist nicht schwach“, schrieb der frühere Bodybuilder und Schauspieler am Montag auf Twitter. Darunter postete er das Video, in dem neben ihm auch der amtierende Gouverneur, der Demokrat Gavin Newsom, sowie drei weitere ehemalige Amtsinhaber auftreten und teils humoristisch für die Masken werben.

Wearing a mask protects the people around you. It isn’t political. It isn’t weak. It’s the right thing to do. It lets us get back to work. Do it. #YourActionsSaveLives pic.twitter.com/8Dh6hoz6k9

— Arnold (@Schwarzenegger) June 22, 2020