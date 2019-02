Schwarzenegger-Sohn Joseph will in Papas Fußstapfen treten

Freitag, 1. Februar 2019 16:56 Uhr

Arnold Schwarzeneggers Sohn Joseph Baena tritt in seine Fußstapfen. Der 21-jährige, außereheliche Sohn des ehemaligen erfolgreichen Bodybuilders verfolgt die gleichen Karriereziele, die einst sein berühmter Vater hatte: Er möchte an einem Bodybuilder-Wettbewerb teilnehmen.

Joseph Baena ging aus Schwarzeneggers langjähriger Affäre mit seiner früheren Haushälterin Mildred alias Patty hervor. Gegenüber der TV-Show ‚Extra‘ meldete sich der gebürtige Österreicher nun stolz zu Wort und erklärte: „Er nimmt das alles sehr ernst und ich bin sehr glücklich darüber, weil ich zu ihm sagte: ‚Es ist wichtig, auf deinen Körper zu achten, hart zu trainieren, zwar Leidenschaft dafür zu zeigen, aber auch viel zu lernen, denn der Schlüssel ist, dass du den Pepperdine-Abschluss bekommst.'“

Obwohl dem Schauspieler also auch die Bildung seines Sprösslings immens wichtig ist, unterstützt er ihn trotzdem wo er kann bei seinen Bodybuilding-Ambitionen.

Joseph nimmt es sehr ernst

Er erzählte weiter: „Ja, ja, er meint das alles sehr ernst. Er will an einem der klassischen Körperwettbewerbe teilnehmen. Er trainiert sehr hart. Ich glaube fest an ihn, er trainiert auch an seiner Stärke.“

Der 71-jährige Schauspieler hatte nicht nur für seinen Sohn, sondern auch für seinen Schwiegersohn in Spe, Chris Pratt, der mit seiner Tochter Katherine verlobt ist, nur lobenswerte Worte übrig: „Er ist ein wunderbarer Kerl. Beide sehen zusammen wirklich toll aus, sie sind beide glücklich zusammen, also wünsche ich ihnen viel Glück“, so der ‚Terminator‘-Darsteller.