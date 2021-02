02.02.2021 07:15 Uhr

Schwere Vorwürfe: Marilyn Manson wehrt sich

Mehrere Frauen haben Missbrauchsvorwürfe gegen Marilyn Manson erhoben. Sein Plattenlabel hat den Musiker gefeuert. Nun hat Manson ein Statement veröffentlicht.

Marilyn Manson (52) hat zu den Missbrauchsvorwürfen Stellung bezogen, die von mehreren Frauen gegen ihn erhoben werden. Schauspielerin Evan Rachel Wood (33, „Westworld“) hatte die Anschuldigungen gegen den Musiker öffentlich gemacht. Der 52-Jährige teilte nun ein Statement auf Instagram: „Offensichtlich waren mein Leben und meine Kunst lange Zeit Magneten für Kontroversen, aber diese jüngsten Behauptungen über mich sind schreckliche Verzerrungen der Realität.“

Weiter behauptet der Musiker: „Meine intimen Beziehungen waren immer völlig einvernehmlich mit gleichgesinnten Partnern. Unabhängig davon, wie – und warum – andere sich jetzt dafür entscheiden, die Vergangenheit falsch darzustellen, ist das die Wahrheit.“

Musiker von Label gefeuert

Nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe von mindestens fünf Frauen ist Marilyn Manson inzwischen von seinem Plattenlabel gefeuert worden. In einem Statement, aus dem „The Hollywood Reporter“ zitiert, kündigte Loma Vista Recordings an, dass man Mansons jüngstes Album nicht mehr bewerben oder mit ihm an zukünftigen Projekten arbeiten werde.

Evan Rachel Wood hatte am Montag (1. Februar) bei Instagram über Manson unter anderem behauptet, dieser habe sie „jahrelang schrecklich missbraucht“. „Ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und durch Manipulation zur Unterwerfung gebracht“, schreibt sie. Sie wolle nicht mehr „in Angst vor Vergeltung, Verleumdung oder Erpressung“ leben. Sie wolle diesen gefährlichen Mann und alle, die ihn dazu befähigt hätten, entlarven, bevor er weitere Leben ruiniere. „Ich stehe den vielen Opfern bei, die nicht länger schweigen werden.“ Laut „Vanity Fair“ haben sich mindestens vier weitere Frauen gemeldet und ihre Erfahrungen mit Manson in der Öffentlichkeit geteilt.

Nach drei Jahren Beziehung verlobten sich Evan Rachel Wood und Marilyn Manson im Januar 2010. Sieben Monate danach folgte die Trennung.

(hub/spot)