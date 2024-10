Trauer um Bruder Schwester Nicola über Liam Payne: „Sind für immer deine größten Fans“

Liam Payne ist mit nur 31 Jahren gestorben. (jom/spot)

SpotOn News | 21.10.2024, 18:00 Uhr

Nicola Payne hat sich zum tragischen Tod ihres Bruders geäußert. Nachdem sie die Nachricht auf ihrem Handy über Liams Sturz von einem Hotelbalkon gelesen hatte, habe sie gehofft, "dass es ein Fehler war und sich jemand geirrt hat".

Nach Liam Paynes (1993-2024) tragischen Tod nach dem Sturz von einem Hotelbalkon im argentinischen Buenos Aires hat sich ein weiteres Familienmitglied zu Wort gemeldet: Nicola Payne lässt in einem Instagram-Posting in ihr Seelenleben blicken, nachdem sie vom Tod ihres Bruders erfahren hat. "Als ich die Nachricht auf meinem Handy sah, dass du uns verlassen hast, wurde mir kalt. Ich wollte so sehr, dass das nicht wahr ist. Ich habe Tage damit verbracht, zu hoffen, dass es ein Fehler war und sich jemand geirrt hat."

Weiter erzählt sie in ihrem Post über den One-Direction-Star: "Du warst wirklich zu gut für diese Welt, du bist ein Engel, der gelebt hat, um Menschen zum Lächeln zu bringen und glücklich zu machen. Du warst immer freundlich zu allen, die du getroffen hast, und es zeigt sich daran, wie viele Menschen bestätigt haben, was wir immer wussten!" Nicola Payne, die in ihrem Beitrag einige Fotos mit Liam teilte, erklärt, dass sie nicht viele gemeinsame Fotos mit ihm besitze, "da wir das als Familie nie wirklich gemacht haben, wir wollten nie, dass du das Gefühl hast, in einem Raum voller Fans zu sein. Aber wir waren deine größten Fans – immer und für immer."

Liam Paynes Sohn Bear soll wissen, "wie sehr du ihn geliebt hast"

Weiter blickt Nicola Payne auf die Geburt ihrer Tochter und Liam Paynes Vorfreude auf sein Onkel-Dasein zurück: "Ich habe mir die Nachrichten von der Nacht angeschaut, in der ich Ffion bekommen habe, wie aufgeregt du warst, sie kennenzulernen, die Witze, die wir alle geteilt haben, und das Lachen, von dem du wusstest, dass wir es alle brauchten". Ihr Bruder habe sein Leben nach dem Motto geführt: "Warum sich die Mühe machen, etwas zu tun, wenn man nicht brillant darin ist? Und Liam, du warst in allem, was du getan hast, wirklich brillant." Leider sei diese grausame Welt zu voreilig, wenn es darum gehe, "jemanden anhand eines Fünf-Sekunden-Clips zu beurteilen, und sie denken dann, das berechtige sie, so zu sprechen, als würden sie dich kennen. Wir kannten dich, und wir haben dich geliebt."

Für ihren Bruder hoffe sie, "dass du dort oben endlich etwas Frieden gefunden hast und dass du dich weiterhin um uns alle kümmerst, so wie du es im Leben getan hast". Über Liam Paynes siebenjährigen Sohn erklärt sie: "Wir werden dafür sorgen, dass Bear von seinem Papa erfährt und wie sehr du ihn geliebt hast. Das versprechen wir. Wir sehen uns bald wieder, Liam. Ich liebe dich."

Liam Paynes Schwester Ruth Gibbins hatte zuvor in einem äußerst emotionalen Instagram-Post zum Verlust ihres Bruders unter anderem geschrieben: "Ein letztes Mal will ich, dass du weißt, ich bin hier, wenn du irgendwas brauchst. Ich würde bis ans Ende des Universums fahren, um dich zurückzubringen."

"Wir sind untröstlich", hieß es zudem in einem Statement der Familie, das unter anderem der britischen BBC vorliegt. "Liam wird für immer in unseren Herzen leben und wir werden ihn als freundliche, lustige und mutige Seele in Erinnerung behalten." Und weiter: "Wir unterstützen uns als Familie gegenseitig, so gut wir können und bitten um Privatsphäre und Freiraum in dieser schrecklichen Zeit."