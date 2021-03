„Schwiegertochter gesucht“: Das sind die neuen Söhne (Teil 3)

07.03.2021 18:20 Uhr

Bald sucht Vera Int-Veen wieder jeden Sonntag bei "Schwiegertochter gesucht" Frauen für einsame Männerherzen. In einer ersten Special-Folge stellt Vera Int-Veen die neuen Söhne aber erst mal vor, damit sich interessierte Damen und Herren bewerben können. Die 14. Staffel wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt.

In diesem Jahr sind bei der neuen, 14. Staffel auch zwei Brüder-Paare dabei – und noch jede Menge anderer romantischer Single-Männer. Hier ein kleine Auswahl:

Brüder bald beide vergeben?

Da wären zur aller erst einmal die Brüder Ben (23) und Mike (29), leidenschaftliche Gastronomen aus Luxemburg, deren Mama Mireille endlich hofft, dass ihre beiden Söhne endlich und am besten gleichzeitig unter die Haube kommen. Neben ihrem Vollzeitjob in ihrer Gaststätte sind Ben und Mike auch sehr aktiv in anderen Bereichen. Besonders Mike steht auf Sport und Action, zu seinen Hobbys zählen Yoga, Fallschirmspringen, Tanzen, Schwimmen, Mountainbike, Volleyball, Tischtennis und Bungee-Jumping.

Ben lässt es da etwas ruhiger angehen, er ist eher der tierliebe Karaoke-Liebhaber, der nebenbei ehrenamtlich als Rettungssanitäter arbeitet und sonst gerne reist und isst. Und zählt zu den Hobbys der Liebesanwärterinnen auch das Essen, dann haben sie mit den beiden Restaurant-Inhabern genau ins Schwarze getroffen. Aber haben die Brüder nun eigentlich den selben Frauengeschmack? Nein, so gar nicht, denn Ben mag eher die entspanntere Fraktion. „Ich mag ruhigere Frauen. Meine Traumfrau sollte offen und bodenständig sein – und sie sollte natürlich auch Verständnis für meine Arbeitszeiten haben.“

„Ich steh auf temperamentvolle Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Meine Traumfrau sollte kinderlieb und ein Familienmensch sein. Meine Partnerin darf gerne Power und weibliche Kurven haben“, so Mike stattdessen. Da werden auf jeden Fall einige unterschiedliche Frauen zu sehen sein, die um das Herz der Brüder kämpfen. Vielleicht gefällt aber beiden auch die selbe Frau? Das würde für Drama sorgen – man darf gespannt sein.

Mehr zu „Schwiegertochter gesucht“: Das sind die neuen Söhne (Teil 1)

Und feiern die Doppelhochzeit?

Und noch ein weiteres Brüderpaar ist auf der Suche nach der großen Liebe. Der alleinerziehende Vater Matthias (45) und sein älterer Bruder Christian (51) aus Bremen haben beide bislang kein gutes Händchen in Liebesdingen bewiesen. Haben die beiden etwa zu hohe Ansprüche? Klingt eigentlich nicht so, aber Matthias ist schon Papa. „Meine Traumfrau sollte unternehmungslustig sein, aber auch nichts gegen einen gemütlichen Abend auf der Couch haben. Ich lege Wert auf eine kinderliebe Frau, denn mich und meine Tochter gibt es nur im Doppelpack.“

Und Christian? „Meine Traumfrau ist lebensmutig, unternehmungsfreudig und keine Kostverächterin. Perfekt wäre es, wenn sie auch noch eine Familie gründen und den Rest des Lebens mit mir verbringen möchte.“ Mama Ursula wünscht sich auf jeden Fall sehnlichst, dass ihre Jungs eine Doppelhochzeit feiern. Ob sich dieser Traum bald erfüllen wird?

Christian: Charismatisch und Camper-Liebhaber

Christian (47) aus Niederbayern ist bereits ein gestandener Mann, als als Vater von zwei erwachsenen Söhnen und mit zwei Ehen hinter sich. Seinen Traum von einer Familie hat er sich zumindest schon mal erfüllt, doch die Liebe scheiterte. Jetzt hat er sich dazu entschlossen den Rat seiner Mutter Veronika (70) zu beherzigen und es mit der Kuppelshow zu probieren.

„Für mich wäre es wunderschön, wenn ich sehen könnte, dass Christian wieder in einer harmonischen Beziehung ist. Deshalb unterstütze ich ihn auch bei der Suche nach einer Frau. Ich denke es wird langsam Zeit, dass er glücklich wird. Wichtig ist mir, dass eine neue Partnerin auch meine Enkelkinder akzeptiert und sie auch miteinbezieht“, so Mama Veronika. „Mein Sohn ist wie ein Sechser im Lotto, weil er liebenswert, zuvorkommend und sehr aufmerksam ist. Na mal sehen, ob eine von Christians Anwärterinnen die Superzahl Christian und damit den Liebes-Jackpot abräumt.

Mehr zu „Schwiegertochter gesucht“: Das sind die neuen Söhne (Teil 2)

Reisen sollte seine zukünftige Liebste auf jeden Fall mögen, denn der größte Traum von Christian ist ein eigener, umgebauter Campingbus. „Ich würde gerne mit einer Frau in der Natur wandern oder mit dem Mountainbike entlang der Isar fahren. Im Anschluss könnten wir gemeinsam etwas kochen und ein Glas Wein auf meiner Terrasse trinken. Mein größter Traum wäre es, irgendwann einen Camping-Bus umzubauen und einfach loszufahren. Natürlich zusammen mit der richtigen Partnerin, die sich mit mir gemeinsam auf dieses Abenteuer einlässt“.

Galerie

Nic: Nice-Guy aus Berlin

Nic aus Berlin zählt zu den jüngsten Kandidaten mit seinen 25 Jahren und hat eigentlich alles, was er zum Glücklichsein braucht – doch fehlt in seinem Leben die richtige Frau. Mama Jacqueline (50) ist sich sicher, dass ihr Sohn einfach zu schüchtern ist und möchte ihm bei „Schwiegertochter gesucht“ ein wenig Starthilfe geben. Der junge Mann aus der Hauptstadt legt besonders Wert auf Ordnung und Fleiß, deswegen wünscht er sich auch „eine fleißige Frau, die treu und ehrlich ist“. Sie soll außerdem ein bisschen Humor mitbringen und ordentlich sein.

Auch seine Mutter weiß anscheinend, was für eine Frau an die Seite ihres Sohnes gehört. „Nick ist ein ganz toller, herzlicher, häuslicher, ordentlicher und liebevoller junger Mann, den man einfach nur mögen muss“.

Die sollte im Übrigen vielleicht nicht ganz so groß sein, denn Nic findet „kleine Frauen niedlich“. Und was würde er mit seiner Angetrauten so unternehmen (außer vielleicht aufräumen)? „Ein Besuch in der Therme oder ein sportliches Date im Kletterwald würden mir Spaß machen. In Berlin kann man viel unternehmen, z.B. eine Bootsfahrt auf der Spree – mit mir wird es sowieso nie langweilig.“ Mama und Sohn wünschen sich in ihrem Leben also sehnlichst sowohl Freundin, als auch mögliche Schwiegertochter.

„Mein größter Traum ist, dass ich wirklich eine Frau finde, die mich genauso sehr liebt, wie ich sie liebe. Ich hoffe, dass wir zusammen glücklich werden und Kinder bekommen – und zusammen die Welt erkunden, denn ich liebe das Reisen,“ so Nic und seine Mama äußert sich ebenfalls mit den Worten: „Ich wünsche mir so sehr eine Freundin für meinen Sohn. Er braucht eine feste, ernsthafte Beziehung, eben eine Freundin fürs Leben.“

Andy

Andy ist ein waschechter Ostfriesländer und beeindruckt mit einer Vielzahl sportlicher Aktivitäten. Zu seinen Hobbys zählen unter anderem Joggen, Spinning, Triathlon, Tauchen und Yoga. Und aus diesem Grund sollte auch seine Angebetete die Vorzüge der Bewegung zu schätzen wissen. Ach ja und gut aussehen sollte sie natürlich auch noch. „Ich wünsche mir eine attraktive Frau, die fest im Leben steht. Toll wäre es, wenn sie sportlich, aktiv, unternehmungslustig und spontan ist. Ich suche eine Frau, mit der ich schöne Dinge teilen und gemeinsame Erinnerungen schaffen kann.“

Die Date-Vorstellung des 49-Jährigen klingt fast wie vom „Bachelor“ geklaut: „Ich träume davon, gemeinsam mit einer Frau in einem Hubschrauber auf die Insel Norderney zu fliegen und nach einem Tag am Strand bei einer Flasche Wein gemütlich den Sonnenuntergang zu erleben.“ Na, wenn das nicht jede Frau abholt – eben mit dem Hubschrauber – dann wissen wir auch nicht.

Und wie jede andere Mutter von jedem anderen Kandidaten bereits gesagt hat, weiß auch Andys Mama Mariechen ganz genau, was sie sich für ihn vorstellt. „Andy ist ein ganz besonderer Mensch, der eine ehrliche und offene Partnerin an seiner Seite verdient hat. Ich wünsche mir, dass er eine Frau findet, die ihn glücklich macht.“

Heute 19.05 Uhr RTL und bei TVNow“Schwiegertochter gesucht – Die neuen Söhne“