„Schwiegertochter gesucht“ startet mit 12. Staffel

Sonntag, 6. Januar 2019 18:15 Uhr

Zum nunmehr zwölften Mal ist Vera Int-Veen in ihrer bizarren Kuppel-Show „Schwiegertochter gesucht“ als „Liebesbotin“ unterwegs und hilft einsamen Herzen bei der Suche nach der großen Liebe.

Im Sommer stellte sie die Junggesellen vor, ab heute 19.05 Uhr geht’s ans eingemachte. Deshalb ist Vera Int-Veen acht Folgen lang wieder als Liebesbotin unterwegs. Sie überbringt den Junggesellen Post von interessierten Damen, die die Nesthocker gern persönlich kennenlernen möchten. Wird sie für die einsamen Herzen endlich den passenden Deckel finden?

Ein Baby kommt

Ein himmlisches Wiedersehen gibt es in der ersten Folge jedenfalls mit Engelbruder Guido: Er und seine Anke sind nach wie vor verliebt wie am ersten Tag – und nicht nur das: Im September hat Söhnchen Sebastian das große Liebesglück gekrönt! Gemeinsam mit Engelfreund Heiko und Mama Sigrid stattet Vera Int-Veen der frischen Familie einen bemerkenswerten Besuch ab. Jetzt steht der große Umzug zu seiner Liebsten an – natürlich mit Unterstützung von Mama Sigrid und Bruder Heiko. Wie ist es dem alleinstehenden Engelfreund in der Zwischenzeit ergangen?

Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Handelsfachpacker Marco und Hobby-DJ Bernd: Im 17. Bundesland der Deutschen, auf der mondänen Mittelmeerinsel Mallorca, beginnt für die beiden Wiederholungstäter eine neue Liebesmission.

Der Schlager-DJ suchte ja schon in der dritten Staffel von „Schwiegertochter gesucht“ nach der großen Liebe. Sein Kommentar: „In der Liebe bin ich bisher noch sehr unerfahren, was aber nicht heißt, dass ich meine Partnerin nicht auf Händen tragen würde. Vom kuscheligen Picknick bis hin zu einem Ausflug zum Eifelturm könnte ich mir mit der Richtigen alles vorstellen, denn ich bin ein sehr romantischer Mann. Ich bin für jeden Spaß zu haben und ein sehr humorvoller Mensch, mit dem es sicherlich nie langweilig wird.

Und was sagt Marco, der auch schon zum zweiten Mal dabei ist, über seine Traumfrau? „Meine Traumfrau sollte ehrlich, treu und vor allem kinderlieb sein, denn ich möchte gerne noch eine eigene Familie gründen. Sie sollte ein natürlicher Typ sein und nicht zickig.“