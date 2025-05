Film Scott Caan und Elizabeth Debicki: Rollen im ‚Once Upon a Time in Hollywood‘-Sequel

Elizabeth Debicki poses with her Emmy in pressroom for The Crown LA Sept 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.05.2025, 14:00 Uhr

Die Stars haben sich der Besetzung des neuen Films angeschlossen.

Scott Caan und Elizabeth Debicki haben sich der Besetzung des neuen ‚Once Upon a Time in Hollywood‘-Sequels angeschlossen.

Die beiden Schauspieler werden an der Seite von Brad Pitt in David Finchers Nachfolger von Quentin Tarantinos Film aus dem Jahr 2019 mit Pitt und Leonardo DiCaprio mitspielen.

Berichten von ‚The Hollywood Reporter‘ zufolge ist bisher noch nicht bekannt, wen Caan und Debicki in dem kommenden Film verkörpern werden. Der kommende Streifen soll zwei weibliche Hauptrollen beinhalten. Ob Debicki eine dieser Rollen oder eine neue Rolle übernimmt, ist noch unklar. Für Pitt und Caan, die bereits in der ‚Ocean’s‘-Filmreihe zusammengearbeitet haben, wird es ein Wiedersehen geben. Der 61-jährige Brad wird seine Rolle als Stuntman Cliff Booth wieder aufnehmen, den Fincher nach einem Tarantino-Drehbuch für Netflix inszenieren wird. Tarantino soll die Rechte an den Figuren in ‚Once Upon a Time in Hollywood‘ behalten. Es ist unklar, ob Leonardo DiCaprio in der Rolle des Western-Stars Rick Dalton zurückkehren wird. Tarantino wird nicht die Regie führen, was bedeutet, dass das Projekt nicht als sein zehnter und letzter Film zählen wird.