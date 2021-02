11.02.2021 12:55 Uhr

Scott Disick: Datet er jetzt dieses 19-jährige super heiße Model?

Scott Disick scheint auf Jüngere zu stehen, das ist kein Geheimnis. Bekannt wurde er durch seine Beziehung mit Kourtney Kardashian. Jetzt hat er angeblich eine neue Freundin und die ist ganze 18 Jahre jünger als er.

Zwischen 2007 und 2015 führte Scott Disick eine On-Off-Beziehung mit Kourtney Kardashian, aus der drei Kinder hervorgingen: Mason Disick wurde im Dezember 2009 geboren, Penelope Disick im Juli 2012 und Reign Disick im Dezember 2014.

Er war mit Sofia Richie zusammen

Er war fester Bestandteil der Doku „Keeping up with the Kardashians“ und ist auch nach der Trennung weiterhin ein enger Freund der Familie und gut mit Kourtney und ihren Schwestern befreundet.

Für Aufsehen sorgte in den letzten Jahren seine Beziehung zu Sofia Richie. Mit ihr war er zwischen 2017 und 2020 liiert. Anfangs wurde diese Verbindung stark kritisiert, da er stolze 15 Jahre älter als Sofia ist.

Als die beiden zusammen kamen war sie gerade einmal 18 Jahre alt. Sie war somit zwar volljährig, doch laut dem amerikanischen Gesetz durfte sie weder einen Club von innen sehen, noch Alkohol konsumieren.

Ist sie seine Neue?

Jetzt soll Scott sich weiter umgesehen und bereits ein Objekt der Begierde im Auge haben. Die junge Dame ist natürlich auch ein Model, bildschön und nochmals jünger als die heute 22-jährige Sofia Richie.

Angeblich soll Disick nämlich das 19-jährige Model Amelia Gray daten. Und die kommt natürlich auch wie Ex Sofia aus den besten Kreisen. Ihre Eltern sind die Schauspieler Lisa Rinna und Schauspieler Harry Hamlin. Sie kennt sich also mit dem Leben im Rampenlicht aus.

Sie kennt die Kardashians

Und nicht nur damit kennt sich Amelia aus, sie ist auch gut bekannt mit den Kardashians! Kim Kardashian buchte sie vor einiger Zeit als Model für ihre Unterwäschelinie „Skims“.

Als gut gebuchtes Model bewegt sich Amelia außerdem im eng verstrickten Kreis der jungen Supermodels aus Los Angeles, schließlich treiben sich alle auf den gleichen Events und Afterpartys herum.

Noch hat keiner der beiden die Beziehung bestätigt, in Scotts Beuteschema dürfte die hübsche Amelia aber sicher passen…

(TT)