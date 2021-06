Scott Disick kauft 57.000 Dollar-Geschenk für seine Freundin

19.06.2021 21:30 Uhr

Für den 20. Geburtstag seiner Freundin verprasste Scott Disick eine Summe an Geld die andere im Jahr verdienen.

Scott Disick (38) scheut für den Geburtstag seiner Freundin Amelia Hamlin (20) keine Kosten und Mühen. Der TV-Persönlich mit einer chronischen Schwäche für Frauen, die in den USA noch nicht einmal volljährig ist, soll seiner neuen Flamme ein SEHR teures Geschenk geschenkt haben.

Ist ihm die Beziehung zu dem jungen Model wirklich so viel wert?

57 000 Dollar Helmut Newton-Bild

Zum Geburtstag gab es kein Auto, Schmuck oder eine Birkin-Bag von Hermes. Nein, wie „Hollywood Unlocked“ berichtet, beschenkte Scott Disick seine Teuerste mit edler Kunst.

Für ihren 20. Geburtstag kaufte der 38-jähriger Ich-Darstellerin ihr ein extrem teures Kunstwerk in der ArtLife Gallery Pop-Up in Miamis Design District. Der Name des Objekts ist Saddle II, Paris 1976 vintage silver gelatin print von Helmut Newton.

Bezahlt in einer Kyrptowährung

Wie Website will weiter erfahren haben, dass Scott Disick das Kunstwerk in der Kryptowährung EthereumPay bezahlte. Es soll sich nicht um einen spontanen Kauf handeln. Der Kauf sei bereits vor einiger Zeit in die Wege geleitet worden sein.

Die Liebe zwischen Scott Disick und Amelia Hamlin hält inzwischen schon mehrere Monate an. Sie gelten seit Oktober 2020 als Paar. Ihre Beziehung startet zeitnah nach der Trennung von Scott´s Ex-Freundin Sofia Richie (22).

Alles nur Lückenfüller?

Das Geschenk ist großartig, ganz ohne Fragen, aber man kauft Scott Disick seine Gefühle für die 20-Jährige nichtsdestotrotz nicht ab. Sowohl Amelia Hamlin als auch Sofia Richie scheinen nicht mehr als Lückenfüller für den 38-Jährigen zu sein.

Der betonte in der aktuellen und letzten Staffel von „Keeping Up With The Kardashians“ nämlich in so gut wie jeder Episode, dass er sich ein Beziehungs-Comeback mit seiner Ex-Lebenspartnerin Kourtney Kardashian (42) wünscht.

Kourtney Kardashian hat einen Neuen

Die große Schwester von Kim Kardashian (40) hat daran aber offensichtlich keinerlei Interesse. Sie datet seit Beginn des Jahres den Rocker Travis Barker (47).

Der Musiker und Kourtney Kardashian machen keinerlei Geheimnis aus ihrer heißen Liebe. Wöchentlich postet einer von beiden extrem sexuelle Bilder mit Captions wie „Ich denke den ganzen Tag nur an Sex mit dir“ oder „Netflix & Chill … nur ohne Filme“.

Wie Quellen aus dem Umfeld der Familie berichten, war die Ich-Darstellerin noch nie in ihrem Leben dermaßen Hals über Kopf in jemanden verliebt. Alle Freunde warten nur darauf, dass Travis Barker ihr einen Heiratsantrag macht.