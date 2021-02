11.02.2021 21:45 Uhr

Scott Disicks Neue: Wer ist Model Amelia Gray?

Seit Oktober wird Scott Disick eine Beziehung zu Amelia Gray nachgesagt. Doch wer ist die exotische Schönheit eigentlich?

Ja, Unternehmer Scott Disick (37) hat definitiv ein gewisses Beuteschema, wenn es um seine Partnerinnern geht. Blutjung, bildschön und Töchter von prominenten Persönlichkeiten. Seine aktuelle Flamme heißt Amelia Gray (19), modelt und sieht den Kardashians zum Verwechseln ähnlich.

Wer ist Amelia Gray?

Die hübsche 19-Jährige erfüllt ganz klar alle Punkte, die Scott bei einer Frau wichtig sind. Sie ist jung und wunderschön. Nicht zu vergessen – Amelias Eltern sind keine Unbekannten. Ähnlich wie bei seiner Ex-Freundin Sofia Richie (22). Von den Medien wird Amelia bereits als das neue Top Newcomer-Model angepriesen. Sie soll noch ganz groß rauskommen. Derzeit steht das schöne Model bei der renommierten Modelagentur „Women 360 Management“ unter Vertrag. In der Vergangenheit konnte sie sich bereits Jobs bei weltweit bekannten Labels wie Skims, Coach, Urban Outfitters, Levi Strauss & Co und vielen weiteren sichern.

Ersetzen sie die Hadid-Schwestern?

Nicht nur Amelia soll es in der Modelwelt noch ganz nach oben schaffen. Auch ihre drei Jahre ältere Schwester Delilah Gray (22) scheint großes Potential zu haben. Gemeinsam werden sie schon die nächsten Hadid-Schwestern genannt. Das Hamlin-Schwestern Duo wurde bereits von einigen Top-Designern gebucht. Müssen sich Gigi (25) und Bella Hadid (24) also warm anziehen? Die zwei könnten ihnen wirklich gefährlich werden. Noch müssen sich Gigi und Bella keine Sorgen machen. So schnell wird sie sicher keiner vom Modelthron stoßen, aber eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Schwestern-Duos besteht auf jeden Fall.

Ihre Mutter war ebenfalls Model

Das Model-Potential scheinen die Schwestern wohl von ihrer berühmten Mutter Lisa Rinna (57) geerbt zu haben. Die 57-Jährige war genau wie Yolanda Hadid (57), die Mutter von Gigi und Bella, ebenfalls ein international gefragtes Topmodel. Als Lisa mit Delilah schwanger war, modelte sie sogar für das Männermagazin „Playboy“. Die Schwestern pflegen ein inniges Verhältnis zu ihrer Mutter. Unter einem Mutter-Tochter-Post schreibt Amelia liebevoll: „Ich bin die glücklichste Tochter auf der ganzen Welt. Ich bin mir sicher, jeder würde sich wünschen dich als seine Mutter zu haben. Ich bin gesegnet, dich als meine haben zu können. Du strahlst so hell. Du bist so eine freundliche und erstaunliche Seele. “

Galerie

Sie sieht aus wie eine Kardashian

Mit ihren dunklen Haaren, den braunen Augen und ihrem Schmollmund sticht Amelia wirklich aus der Masse heraus. Ob sie es ihrer Mutter nachmacht und als internationales Topmodel Fuß fassen wird? Das Potential ist definitiv da, es fehlt ihr nur noch das gewisse Maß an Aufmerksamkeit, obwohl die sich durch ihre Beziehung mit Scott schon um einiges erhöht hat. Mit ihrem exotischen Look könnte die 19-Jährige übrigens als eine verschollene Kardashian-Schwester durchgehen. Eine Mischung aus Kylie Jenner (23) und Kim Kardashian (40) – oder? Diese Ähnlichkeit dürfte auch Scott Disick nicht entgangen sein…

(TSK)