31.07.2020 23:51 Uhr

„Scream 5“: Courteney Cox ist mit dabei

Courteney Cox wird in "Scream 5" erneut in die Rolle der Reporterin schlüpfen. Wie die Dreharbeiten mit ihrem Ex-Ehemann David Arquette wohl werden?

Die Besetzungsliste für die Horrorfilm-Fortsetzung „Scream 5“ nimmt Form an: Auch Courteney Cox (56) ist wieder mit von der Partie. Das gab die Schauspielerin am Freitag (31. Juli) selbst via Instagram bekannt. Zu einem kurzen Videoclip, der die ikonische weiße Geistermaske des Killers zeigt, schrieb sie: „Ich kann es kaum erwarten, dieses Gesicht wiederzusehen.“

Welches Gesicht die Darstellerin der Reporterin Gale Weathers-Riley am Set außerdem wiedersehen wird? Das von Ex-Ehemann David Arquette (48). Auch er kehrt in seiner Rolle des Deputy Dwight „Dewey“ Riley zurück. Cox und Arquette lernten sich während der Dreharbeiten zum ersten Film der Reihe kennen. 1999 gaben sie sich das Jawort. Bis 2013 waren sie verheiratet, aus der Ehe stammt Tochter Coco (16). Einen offiziellen Erscheinungstermin für „Scream 5“ gibt es noch nicht.

