„Scream 5“ kehrt zum Anfang zurück: Das ist der offizielle Titel

20.11.2020 11:23 Uhr

"Scream 5" war bislang der Arbeitstitel der Horrorfilm-Fortsetzung. Doch nun ist der offizielle Titel des neuen Streifens bekannt.

Der fünfte Film der ikonischen „Scream“-Horrorfilm-Reihe von Regisseur Wes Craven (1939-2015) wird auch wieder „Scream“ heißen. Das gab der ausführende Produzent und Drehbuchautor des Originals, Kevin Williamson (55), nun via Twitter bekannt. Im Unterschied zur weißen Geistermaske des Killers ist die neue allerdings schwarz, wie zumindest eines der Fotos nahelegt, die Williamson zur Illustration seiner Nachricht ebenfalls postete.

That’s a wrap on Scream, which I’m excited to announce is the official title of the next film! Nearly 25 years ago, when I wrote Scream and Wes Craven brought it to life, I could not have imagined the lasting impact it would have on you, the fans. (1/3) pic.twitter.com/RCuhVUclG4

— Kevin Williamson (@kevwilliamson) November 18, 2020