Sänger spricht über Karrierepläne Seal: „Meine Kinder sehen das Modeln als Sprungbrett“

Anfang 2024 bei einer Premiere in Los Angeles (v.l.): Leni Klum, Lou Samuel, Seal und seine Partnerin Laura Strayer, Henry Samuel und Johan Samuel. (ili/spot)

SpotOn News | 06.02.2025, 07:21 Uhr

Seal zeigt sich im Interview begeistert von den Karrierewegen seiner Kinder Henry und Leni. Der Sänger verrät, dass beide das Modeln nur als Sprungbrett für ihre eigentlichen beruflichen Ziele nutzen.

Während er aktuell in einem Mountain Dew Werbespot für den Super Bowl zu sehen ist, spricht Sänger Seal (61) in einem exklusiven Interview mit "Page Six" voller Stolz über die Karrierewege seiner beiden ältesten Kinder. Besonders Sohn Henry (19) beeindruckte kürzlich bei seinem Model-Debüt auf der Paris Haute Couture Fashion Week. "Ich liebe, was er gemacht hat. Er sah aus wie ein Profi und vor allem kam seine Persönlichkeit durch, die seine wahre Schönheit ist", schwärmt der "Kiss From A Rose"-Interpret.

Henrys Musikkarriere und Lenis große Pläne

Doch das Modeln sei nicht das, was Henry langfristig machen möchte. "Ich glaube, er hat darüber gesprochen, dass er eine Karriere in der Musik anstrebt", verrät Seal. Eine Entscheidung, die seinem Sohn allerdings nicht leichtfalle: "Das ist schwierig, weil es gewissermaßen das ist, was ich mache. Ich denke, ein Teil von ihm möchte nicht einfach nur Musik machen, weil sein Vater es tut." Dabei habe Henry eine fantastische Stimme, betont der stolze Vater: "Und das sage ich nicht nur als voreingenommener Vater, was ich natürlich bin, aber er hat wirklich eine großartige Stimme."

Auch Tochter Leni (20), die Seals Ex-Frau Heidi Klum (51) mit in die Ehe brachte und die sie gemeinsam großgezogen haben, sieht demnach ihre Zukunft nicht ausschließlich auf dem Laufsteg. "Sie ist eine Unternehmerin", erklärt der Sänger und beschreibt sie als "extrem einfallsreich und sehr, sehr clever". Sie sei zu einer sehr unabhängigen Frau herangewachsen. "Sie war die Erste, die aus dem Haus ausgezogen ist und alleine in New York gelebt hat. Und dann hat sie einfach mit dem Modeln angefangen", erinnert sich Seal. "Ich bin stolz auf alles, was sie tut."

Leni, die bereits mehrere Lingerie-Kampagnen zusammen mit ihrer Mutter Heidi Klum absolviert hat, sei sich dabei durchaus bewusst, dass das Model-Business ein sehr oberflächliches Geschäft sei. "Sie versteht, dass es ein sehr wechselhaftes Business ist", sagt Seal. "Und sie versteht, dass es wieder nur ein Sprungbrett ist, um Dinge zu erreichen, die ihr in ihrem Leben viel wichtiger sind."

Seal und Heidi Klum haben vier Kinder

Seal und Heidi Klum waren von 2005 bis 2014 verheiratet. Neben Leni und Henry haben sie noch Sohn Johan (18) und Tochter Lou (15). Leni kam 2004 zur Welt und wurde 2009 im Alter von fünf Jahren von Seal adoptiert. Während Heidi Klum seit 2019 mit Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz (35) verheiratet ist, ist Seal mittlerweile mit seiner ehemaligen persönlichen Assistentin Laura Strayer liiert.