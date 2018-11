Seal spricht über die Ehe mit Heidi Klum

Sonntag, 4. November 2018 13:16 Uhr

Die „Germany´s Next Topmodel“-Moderatorin Heidi Klum und der Sänger Seal waren von 2005 bis 2012 verheiratet und haben vier Kinder zusammen. Nach dem Ehe-Aus äußerte sich Seal in einem Interview mit Andy Cohen von „Sirius XM“ zur Ehe mit Klum.

Auf die Frage, was er von den obligatorischen „Ehe-Events“ hielt, bei denen mit viel Tamtam, Gästen – und immer zu einem bestimmten Motto, das Eheversprechen jährlich erneuert wurde, sagte er: „Um ehrlich zu sein, war das die Idee meiner Ex-Frau – und es hat sich bald in eine Art Zirkus verwandelt, auf den ich nicht wirklich scharf war. Denn im Grunde genommen bin ich ein sehr privater Mensch.“ Dann fügte er hinzu: „Wenn man verheiratet ist, wird man zum Team-Player und man begreift, dass jeder ein eigenes Leben führt und man alles tut, um seinen Partner zu unterstützen. Ich finde eine Wiederholung des Eheversprechens zwar an und für sich ganz cool, aber nötig wäre es nicht gewesen.“

„Es geht immer um Hingabe“

Cohen kommentiere dies mit dem Hinweis, dass diese Eheversprechen immer ein sehr großes öffentliches Event zu sein schienen. Darauf antwortet Seal: „Wie ich schon gesagt habe, in einer Beziehung geht es immer um Hingabe und gegenseitige Unterstützung für ein großes Ganzes, in diesem Fall unsere gemeinsame Familie.“

Klum sagte über die Trennung von Seal in einem Interview mit „Redbook“: „Die Dinge haben sich seit der Trennung nicht dramatisch verändert. Seal war kein Typischer Vater, der morgens das Haus verlässt und zum Abendessen wieder da ist. Er ist immer sehr viel gereist und die Kinder wussten, dass das zu seiner Arbeit gehört. Also, war ich schon immer Mutter und Vater zugleich.“ (CI)