Stars Sean ‚Diddy‘ Combs hat Barack Obama-förmige Drogen genommen

Sean Diddy Combs - 2012 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2025, 09:00 Uhr

Sean „Diddy“ Combs soll Pillen in Form von Barack Obama geschluckt haben.

Der 55-jährige Musikmogul steht in New York vor Gericht, unter anderem wegen Sexhandel, Verschwörung zur Erpressung und Transport zur Prostitution – was er alles bestreitet – und wurde am Dienstag (20. Mai) an einem weiteren Tag seiner Zeugenaussage während seines Gerichtsverfahrens mit den Drogenvorwürfen konfrontiert.

Combs‘ ehemaliger persönlicher Assistent sagte dem Gericht, dass der Rapper während des Höhepunkts seiner Karriere immer einen Beutel von Louis Vuitton mit Pillen bei sich hatte. David James erzählte den Geschworenen über Combs‘ angeblichen Drogenkonsum: „Es gab verschiedene Pillen, aber eine war in Form des Gesichts eines ehemaligen Präsidenten. Es waren Ecstasy-Pillen in Obama-Form.“ Der 45-jährige David arbeitete zwischen 2007 und 2009 für Combs und sagte dem Gericht, dass zu seinen Aufgaben die Buchung von Hotelzimmern unter dem Namen „Frank Black“ gehörte – ein Pseudonym, das Combs offenbar sowohl für Reisen als auch für Rezepte verwendete. Er sagte aus, dass er die Zimmer seines Chefs mit Apfelmus, Wackelpudding, Fidschi-Wasser und Ciroc-Wodka bestückt habe.

In dem Kulturbeutel – der von den früheren Zeugen Cassie Ventura und Dawn Richard als „Medizintasche“ bezeichnet wurde – will David regelmäßig Pillen gefunden haben, darunter Viagra, Percocet, Gewichtsverlustpillen, Wasserpillen und das, was er als „Spermienverstärker“-Pillen beschrieb. „Er nahm jeden Tag Drogen“, fügte David hinzu. Er gab auch zu, dass er gelegentlich an den Partys teilnahm und beschrieb seine Erfahrung mit dem Trinken von Ciroc und dem Konsum von Ecstasy als „Diddy-Bopping“. Der Assistent sagte den Geschworenen auch, dass Combs ein Video von ihm beim Tanzen auf einer Party aufbewahrt habe, das er als „peinlich“ bezeichnete, und deutete an, dass es verwendet werden könnte, „falls er es jemals braucht“.