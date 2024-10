Berichte haben "Familie erschüttert" Sean „Diddy“ Combs‘ Kinder unterstützen ihren angeklagten Vater

Sean Combs sitzt derzeit im Metropolitan Detention Center im New Yorker Bezirk Brooklyn. (wue/spot)

SpotOn News | 22.10.2024, 18:26 Uhr

Sean "Diddy" Combs sieht sich schweren Vorwürfen gegenüber. Seine Kinder stellen sich jetzt jedoch offenbar geschlossen hinter ihren Vater. Die Rede ist von angeblichen Verschwörungserzählungen gegen den Rapper.

Eine riesige Welle schwerer Vorwürfe und Klagen ist in den vergangenen Monaten über Sean "Diddy" Combs (54) hereingebrochen. Zu den Anschuldigungen gegen den Rapper und Hip-Hop-Mogul gehören Belästigung und Vergewaltigung. Combs' Kinder möchten jetzt aber offenbar ein anderes Bild ihres Vaters zeichnen, der im September festgenommen wurde.

Diddys Familie möchte ihn "jeden Schritt des Weges" unterstützen

In einem gemeinsamen Statement ist die Rede davon, wie schwierig die letzte Zeit für die Familie gewesen sei. Die kurze Erklärung wurde auf Instagram zu einem Familienbild veröffentlicht, das auch Diddy und dessen Mutter Janice zeigt – und das kaum harmonischer wirken könnte.

Video News

"Der vergangene Monat hat unsere Familie erschüttert", heißt es in dem Beitrag. "Viele haben sowohl ihn als auch uns aufgrund von Anschuldigungen, Verschwörungstheorien und falschen Erzählungen verurteilt", die demnach in den sozialen Medien zu absurden Auswüchsen geführt hätten. "Wir stehen geschlossen und unterstützen dich auf jedem Schritt des Weges", kündigen Diddys Kinder an. Man wolle sich an der angeblichen Wahrheit festhalten, weil man wisse, dass diese sich durchsetzen werde und nichts die Stärke der Familie brechen könne. Der Post schließt mit den Worten: "Wir vermissen dich und wir lieben dich, Dad."

Geteilt wurde der Beitrag von sechs der sieben Kinder von Combs: Quincy Brown (33), Justin Combs (30), King Combs (26), Chance Combs (18) sowie von den Zwillingen Jessie und D'Lila Combs (17). Die jüngste Tochter des Rappers, Love, ist erst zwei Jahre alt.

Combs' Kinder waren auch bei Anhörung

Laut US-Berichten waren Mutter Janice Combs und die Kinder des Rappers auch vor rund zwei Wochen zu einer Anhörung erschienen. Während des ersten Gerichtstermins nach der Festnahme Combs' hatte ein New Yorker Richter den Termin für einen geplanten Prozessbeginn auf den 5. Mai 2025 festgelegt. Combs besteht darauf, unschuldig zu sein. Zu den Vorwürfen gehört neben illegalem Sexhandel auch organisierte Kriminalität.

Combs wird in zahlreichen weiteren Fällen vorgeworfen, über Jahre hinweg mutmaßliche Opfer missbraucht, bedroht und genötigt zu haben. Im November 2023 hatten sich der Rapper und seine Ex-Freundin Cassie Ventura (38) auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt – kurz nachdem die Sängerin eine Zivilklage wegen Missbrauchs und Vergewaltigung eingereicht hatte. In den folgenden Monaten wurden immer mehr angebliche Vorfälle bekannt. Der Anwalt Tony Buzbee hatte etwa öffentlich gemacht, 120 Menschen zu vertreten, die Vorwürfe gegen Combs erheben.