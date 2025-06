Stars Sean ‚Diddy‘ Combs liest vor Gericht ein Selbsthilfebuch

Sean Diddy Combs - London - 2023 - MEGA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.06.2025, 09:00 Uhr

Der 55-jährige Rapper bringt das Werk regelmäßig mit zu seinen Anhörungen.

Sean ‚Diddy‘ Combs bringt regelmäßig ein Selbsthilfebuch zu seinen Gerichtsterminen mit.

Der 55-jährige Rapper muss sich aktuell in New York unter anderem wegen Menschenhandels und organisierter Kriminalität verantworten. Seine Zeit während des Prozesses scheint Diddy sinnvoll nutzen zu wollen, denn im Gerichtssaal liest er seit kurzem in dem Ratgeber ‚The Magic of Believing‘, wie die Journalistin Emilie Hagen berichtete. Hagen schrieb am Donnerstag (12. Juni) auf Instagram: „Er greift das Buch und zeigt es mir, dann zeigt er es allen anderen. Es war ‚The Magic Of Believing‘, ein Buch darüber, wie man mit der Kraft des Geistes die Realität verändert, wie man durch Gedanken und Handlungen manifestiert. Es ist ein Selbsthilfebuch, das ich auch lesen würde.“

Ob Diddy versucht, das Urteil in seinem Prozess zu manifestieren? Das spekuliert auch Hagen, denn immerhin drohen dem ‚Bad Boy Records‘-Gründer zwischen 15 Jahren und lebenslanger Haft. Während der Anhörung am Donnerstag versuchten die Juristen eine Orgie mit einem „berühmten Rapper“ zu rekonstruieren, die im Januar 2024 in Las Vegas stattgefunden haben soll. Combs soll ein anonymes 44-jähriges Opfer dabei zu sexuellen Handlungen genötigt haben.