Wegen Dokumentation Sean „Diddy“ Combs reicht Klage gegen Fernsehsender ein

Sean "Diddy" Combs sitzt in Untersuchungshaft. (jom/spot)

SpotOn News | 13.02.2025, 07:21 Uhr

Sean "Diddy" Combs wehrt sich gegen eine Dokumentation des Fernsehsenders NBC. Der in Untersuchungshaft sitzende Rapper hat eine 100-Millionen-Dollar-Verleumdungsklage eingereicht.

Der inhaftierte Rapper Sean "Diddy" Combs (55) geht gegen die NBC-Dokumentation "Diddy: Making of a Bad Boy" vor. Er hat am vergangenen Mittwoch bei einem Gericht in New York City Klage gegen NBCUniversal und die Produktionsfirma Ample eingereicht, wie "Page Six" berichtet.

Kritik an Darstellung von Diddy als "Monster"

"Diddy: The Making of a Bad Boy" wurde im Januar bei dem NBC-Streamingdienst Peacock gezeigt. Ein Trailer beschrieb die Produktion als einen "rauen, exklusiven Blick auf Sean Combs, lange bevor er als Puff oder Diddy bekannt war".

Die Anwälte von Combs behaupten laut "Page Six" in der Verleumdungsklage in Höhe von 100 Millionen Dollar (umgerechnet rund 96 Millionen Euro), dass die Dokumentation davon ausgeht, dass ihr Klient "zahlreiche abscheuliche Verbrechen" begangen habe, "einschließlich die Vergewaltigung von Minderjährigen und Sexhandel mit Minderjährigen". Dies sei böswillig und die Doku komme unbegründet zu dem Schluss, dass Herr Combs ein "Serienmörder", "Monster" und "eine Verkörperung von Luzifer" sei sowie eine Ähnlichkeit mit Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) bestehe.

Das Anwaltsteam erklärt weiter, es hätte NBC und Ample im Dezember 2024 auf die "eindeutig falschen" Behauptungen und die "fehlenden glaubwürdigen Beweise" in der Doku hingewiesen. Auf die Veröffentlichung des Trailers und der Doku sei jedoch nicht verzichtet worden. "Die verleumderischen Aussagen haben dem Kläger direkt und indirekt einen erheblichen Ruf- und finanziellen Schaden zugefügt und sein Recht auf ein faires Verfahren in Bezug auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe beeinträchtigt", wird in den Dokumenten weiter erläutert.

Combs' Anwältin Erica Wolff fügte in einem Statement hinzu: "Indem diese Unwahrheiten verbreitet wurden, versuchten die Beklagten nur, aus dem Lechzen der Öffentlichkeit nach Skandalen Kapital zu schlagen, ohne Rücksicht auf die Wahrheit und auf Kosten von Mr. Combs' Recht auf einen fairen Prozess."

Sean "Diddy" Combs werden unter anderem Sexhandel, Nötigung und Vergewaltigung vorgeworfen. Im Metropolitan Detention Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn wartet der Rap-Mogul, der die Vorwürfe zurückweist, auf seinen Prozessbeginn, der für Mai geplant ist. Sollte er verurteilt werden, könnte Combs lebenslang hinter Gitter wandern.