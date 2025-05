Stars Sean ‚Diddy‘ Combs zahlte Ex-Freundin Cassie Ventura 20 Millionen Dollar in außergerichtlichem Deal Sean „Diddy“ Combs soll seiner Ex-Freundin Cassie Ventura in einem außergerichtlichen Vergleich 20 Millionen Dollar gezahlt haben. Der 55-jährige Rapper steht unter anderem wegen Sexhandels und Erpressung vor Gericht. Seine ehemalige Geliebte hat während seiner laufenden Gerichtsverhandlung in New York ausgesagt, dass sie den riesigen Deal von Combs und seinen Unternehmen erhalten hatte, nachdem sie […]