Stars Sean ‚Diddy‘ Combs wird von seinem einstigen Partner verklagt

Bang Showbiz | 02.03.2025, 15:38 Uhr

Der in Ungnade gefallene Rapper wird von seinem einstigen Geschäftspartner verklagt.

Sean ‚Diddy‘ Combs wird von seinem ‚Bad Boy Entertainment‘-Mitbegründer verklagt.

Dem 55-jährigen Rapper, der aktuell in Untersuchungshaft sitzt und wegen Menschenhandel, organisierter Kriminalität und Zwangsprostitution angeklagt ist, wird von seinem ehemaligen Geschäftspartner Kirk Burrowes vorgeworfen, ein extrem toxisches und manipulatives Arbeitsumfeld geschaffen zu haben. Unter anderem soll Diddy an seinem Arbeitsplatz sexuelle Belästigung, aggressives Verhalten und „erzwungenes Einverständnis mit degradierenden sexuellen Handlungen“ geduldet haben.

In einer 18 Seiten langen Beschwerde, die unter anderem dem ‚Rolling Stone‘ vorliegt, warf Burrowes dem ‚I’ll Be Missing You‘-Interpreten darüber hinaus vor ihn belästigt zu haben. Später soll es dann zu Missbrauch gekommen sein, der in körperlicher Gewalt, Bedrohung und Erpressung endete. Diddy soll seinen Ex-Kollegen ohne Einverständnis im Schritt und am Hintern berührt haben, außerdem habe er sich seinen Mitarbeitern des Öfteren nackt gezeigt. Dem Dokument zufolge begannen die Übergriffe, als Combs und Burrowes gemeinsam ‚Bad Boy Entertainment‘ aufbauten. 1996 soll Diddy seinen einstigen Weggefährten mit einem Baseball-Schläger in dessen Büro überrascht und ihn gezwungen haben, seine Anteile an der Plattenfirma abzugeben. Burrowes‘ Karriere erholte sich nie wieder davon. Im Gerichtstext steht zu lesen: „2006 wurde der Kläger durch verschiedene Zeugen davon unterrichtet, dass Combs seinen Einfluss genutzt hatte um sicherzustellen, dass kein großes Label und keine große Managementfirma ihn einstellt, was den Kläger in wirtschaftliche Unsicherheit brachte.“