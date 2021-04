Sebastian Fitzek: „Sollte mich der Schlag treffen, werden einige enttäuscht sein“

25.04.2021 19:20 Uhr

Sebastian Fitzek, Deutschlands König des Psycho-Thrillers, hat beim Schreiben an seinem neuen Buch „Der erste letzte Tag“ über sein eigenes Ende nachgedacht und entsprechende Pläne geschmiedet.

Außergewöhnlich ist das für den erfolgreichen Schriftsteller bei weitem nicht. Dem Tod war er schon öfter nahe. Autorenlesungen hielt er schon in der Trauerhalle eines Bestattungsinstituts, in einem Hospiz – und in einer Zahnarztpraxis ab.

Grabstein mit der Handynummer

Der Berliner Bestseller-Autor weiß auch schon, was auf seine Grabstein stehen soll: seine Handynummer! „Und wer da anruft, wird den Meister höchstselbst hören: „Leider bin ich gerade irgendwo, wo ich vermutlich verdammt schwer zu erreichen bin. Sollte ich hier aber eine Möglichkeit finden, zurückzurufen, dann werde ich das so schnell wie möglich tun.“

Dass verriet der 49-Jährige dem Kolumnisten Andreas Kurtz für dessen Serie „Die Lebenden & Die Toten“.

Neues Buch „Der erste letzte Tag“

Fitzeks neues Buch „Der erste letzte Tag“ mit dem wegweisenden Untertitel „Kein Thriller“ wird am 28. April veröffentlicht. Und weil sich die Hauptfiguren Livius Reimer und Lea von Armin bei einem Roadtrip damit beschäftigen, wie sie ihren letzten Tag verbringen wollen, antwortet Sebastian Fitzek auf eine entsprechend naheliegende Frage: „Tatsächlich würde ich an meinen letzten Tag wahrscheinlich nur banale Dinge machen. Ich würde mir die bequemsten Klamotten anziehen und dann kucken, dass ich jemanden finde, der mir wohl gesonnen ist. Es kommt ja auch darauf an, mit wem ich den letzten Tag verbringe.“

Unterdessen habe der Dreifach-Vater und ehemaliger Programmdirektor des Berliner Radiosenders 104.6 RTL es sogar geschafft, ein Testament aufzusetzen. Aber ist dieses sehr private Werk auch richtig vollendet? „Ich weiß: Sollte mich morgen der Schlag treffen, werden einige sehr enttäuscht sein und fragen: ‚Warum hast du nicht an mich gedacht?’“

Fitzeks bevorzugtes Ableben

Nach seinem persönlichen Wunsch-Ende gefragt, muss Fitzek, der übrigens mal Schlagzeuger werden wollte, gar nicht lange nachdenken: „Am liebsten wie bei meinem Vater.“ Der Deutsch- und Geschichtslehrer hatte am Abend vor seinem Tod noch diesen letzten Eintrag in seinem Tagebuch hinterlassen: „Ein kühler Abend. Vollmond. Es geht mir gut. Ich gehe jetzt ins Bett.“ Danach war er tot. „Am nächsten Tag wurde er von meinem Bruder, mit dem er verabredet war, aufgefunden. Unser Vater starb im Schlaf, offensichtlich ohne Schmerzen.“

Und dann lüftet Fitzek, Deutschlands erfolgreichster Autor von Psychothrillern, noch ein weiteres Geheimnis aus einem möglichen Nachlass: „Ich habe auf meiner Festplatte tatsächlich noch das Buch, das ich als Allererstes geschrieben habe. Das heißt ‚Die Quote‘ und brachte mir einen Vertrag bei Droemer-Knaur ein, kam aber nie heraus.“