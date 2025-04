Film Sebastian Stan: Clint Eastwood diente als seine Inspiration für ‚Thunderbolts*‘

Sebastian Stan - Thunderbolts - Marvel - Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2025, 16:00 Uhr

Sebastian Stan verriet, dass er sich für seine Rolle in ‚Thunderbolts*‘ von Clint Eastwood im Western ‚Erbarmungslos‘ inspirieren ließ.

Der 42-jährige Schauspieler schlüpfte erneut in die Rolle des James „Bucky“ Barnes im kommenden Blockbuster des Marvel Cinematic Universe (MCU) und ließ sich für seinen ‚Thunderbolts*‘-Antihelden von Eastwoods pensioniertem Revolverhelden William Munny inspirieren.

Stan erzählte in einem Interview mit dem ‚Hollywood Reporter‘: „Ich glaube, dass die schwerste Zeit für Bucky vorerst vorbei ist. Ich habe dabei immer an Clint Eastwood in ‚Erbarmungslos‘ gedacht, als ich diesen Film ansprach. Er ist so etwas wie der ältere Mann, der alles schon erlebt hat; also so nach dem Motto: ‚Nimm es mir ab, Junge‘, daher kommt der Sinn für Humor.“ Der Schauspieler, der seit dem Film ‚Captain America: The Winter Soldier‘ von 2014 die Rolle des Bucky Barnes spielt, fügte hinzu, dass es gut gewesen sei, die Antihelden-Dynamik der Figur zusammen mit seinen ‚Thunderbolts*‘-Co-Stars wie Red Guardian (David Harbour), Yelena Belova (Florence Pugh), John Walker (Wyatt Russell) und Ghost (Hannah John-Kamen) zu erkunden: „Es ist immer wieder lustig, wenn diese Dynamik bei solchen Charakteren auftaucht, nicht wahr? Denn genau genommen: Sind sie Bösewichte? Sind sie Helden oder nicht?“