Sebastian Stan zeigt sich oberkörperfrei als Tommy Lee

Sebastian Stan hat offensichtlich Freude an seiner Rolle als Tommy Lee. (mia/spot)

01.06.2021 18:30 Uhr

Sebastian Stan hat sich ein weiteres Mal in seiner Rolle als Tommy Lee gezeigt: Auf Instagram teilte er dieses Mal ein Bild, das ihn oberkörperfrei mit Kochschürze zeigt.

Und noch ein neuer Einblick in die kommende Miniserie über Pamela Anderson (53) und Tommy Lee (58). Sebastian Stan (38), der Lee in „Pam and Tommy“ darstellen wird, teilt weiterhin fleißig Fotos vom Set. Auf dem Foto steht Stan oberkörperfrei und beide Arme stark tätowiert in einer Schürze mit der Aufschrift „Kiss the Cook“ (zu deutsch: „Küss den Koch“) am Set. Stan und Lily James (32) stellen die Beziehung des Paares nach, bis das Sexvideo aus den gemeinsamen Flitterwochen veröffentlicht wird.

Es sind nicht die ersten Bilder vom Set. Stan hatte bereits Bilder von sich als Tommy Lee geteilt, auf denen er neben einer Buddha-Statue sitzt, oben ohne und mit erhobenem Mittelfinger vor einem Oldtimer posiert, beim Schlagzeugtraining und mit „Pam“, die an seinem Brustwarzenpiercing knabbert. Auch Seth Rogen (39), der den Mann spielt, der das Sex-Tape gestohlen hat, hatte schon Bilder vom Set gepostet. Darauf war der Schauspieler ohne Bart und mit lockigem Vokuhila fast nicht wiederzuerkennen.

Pamela Anderson und Tommy Lee hatten 1995, 96 Stunden nach ihrem Kennenlernen, geheiratet. Den privaten Sexfilm hatten sie in ihren Flitterwochen gedreht und war schließlich geklaut und veröffentlicht worden. Nach drei turbulenten und skandalträchtigen Ehejahren reichte Pamela Anderson 1998 die Scheidung ein. Die beiden haben die gemeinsamen Söhne Dylan (23) und Brandon (24).