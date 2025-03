Stars Sebastian Stans Mutter ’sehr verärgert‘ über seinen Auftritt bei der Oscar-Verleihung

Sebastian Stan - Academy Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2025, 18:00 Uhr

Sebastian Stans Mutter war bei der Oscar-Verleihung „sehr sauer“ auf ihren Sohn.

Der ‚The Apprentice‘-Schauspieler brachte seine Mutter Georgeta Orlovsch als Gast bei der Oscar-Verleihung am Sonntag (2. März) mit, aber er gab zu, dass sie von seinem Auftritt auf dem roten Teppich im Dolby Theatre in Los Angeles nicht gerade beeindruckt war.

In der Sendung ‚Live From E! The Oscars red carpet‘ gab er zu: „Sie war sehr verärgert, dass ich mich heute Abend nicht rasiert habe. Als ich ihr sagte, dass ich das nicht kann, weil ich diese andere Rolle übernehme, zog sie es trotzdem vor, dass ich den Bart nicht hätte.“ Georgeta bestand jedoch darauf, dass sie „sehr stolz“ auf ihren Sohn sei, der als bester Hauptdarsteller nominiert war, aber sie sagte auch: „Er arbeitet sehr hart, also verdient er das Beste, und ich kann nicht stolzer sein. Er ist liebenswert.“

Der 42-jährige Schauspieler gab zu, dass es „surreal“ war, überhaupt bei den Oscars dabei zu sein, geschweige denn nominiert worden zu sein. Er sagte: „Es ist surreal. Ich bin einfach so glücklich, hier mit ihr zu sein, weil man nie wirklich glaubt, dass das passieren wird. Du schaust es dir im Fernsehen an und wächst mit Jack Nicholson, Al Pacino und Denzel und all diesen Leuten auf, also ist die Tatsache, dass wir hier sind, unglaublich.“ Und er bestand darauf, dass es niemanden gab, den er hätte mitnehmen können als seine Mutter. Er sagte: „Es hat lange gedauert, aber ich musste sie hier bei mir haben.“