Mittwoch, 22. Juli 2020 13:58 Uhr

Sebastian und Angelina Pannek: Jetzt kommt die große Hochzeit

Während Angelina Pannek noch immer in Erinnerungen an ihre standesamtliche Hochzeit im April schwelgt, steht die Planung für den nächsten großen Tag schon an! Auf Instagram sucht Pannek nun nach Inspiration für ihre "große Hochzeit".

Angelina Pannek (28), ehemals Heger, schwelgt auf Instagram noch immer in Erinnerungen an die standesamtliche Hochzeit mit Ex-Bachelor Sebastian Pannek (33) im April. Zu einem Bild von sich im Hochzeitskleid mit Babybauch schreibt sie: „Ich könnte mir täglich die Fotos unserer standesamtlichen Hochzeit anschauen, ein Tag wie in einem Märchen.“ Und es ist noch nicht vorbei – ganz im Gegenteil!

Wie Angelina Pannek weiter schreibt, beginnt das Paar gerade mit den Vorbereitungen für die „große“ Hochzeit: „Ich bin so gespannt wie unsere große Hochzeit wohl werden wird“, meint sie. Und enthüllt, dass bisher offenbar noch nichts feststeht: „Wo, wann, wie? Unsere Planungen starten“, so die frischgebackene Mama – und bittet ihre Follower nach Inspiration in den Kommentaren.

Quelle: instagram.com

(mia/spot)