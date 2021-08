Sechsfach-Mama Hilaria Baldwin spricht offen wie nie über ihre beiden Fehlgeburten

Hilaria Baldwin: „Ich hatte zwei Fehlgeburten"

24.08.2021 12:30 Uhr

Ein Kind zu verlieren ist immer schrecklich und es passiert viel mehr Frauen, als man denkt. So auch Hilaria Baldwin - die sechsfache Mutter musste 2019 gleich zwei Verluste verkraften.

Hilaria Baldwin (37) schüttet ihren Instagram-Followern ihr Herz aus. Die Frau von Schauspieler Alec Baldwin (63) verlor 2019 zwei ihrer ungeborenen Babies. Mittlerweile kann die 6-fache Mutter besser mit dem Verlust umgehen.

Hilaria Baldwin: „Ich werde für immer traurig sein“

Hilaria musste 2019 gleich zwei tragische Fehlgeburten verkraften. Der Verlust ihrer Babys sitzt auch nach all der Zeit immer noch tief. Auf ihrem Account veröffentlicht die Yogalehrerin nun emotionale Zeilen, in denen sie über die Tragödie spricht. „Ich werde mich immer daran erinnern, dass ich dachte, dass meine Tränen nie aufhören werden, als ich meine Babys 2019 verloren habe. Ich werde immer traurig sein, [die Tränen] fließen immer noch von Zeit zu Zeit, und diese Traurigkeit wird für immer in den Seiten meines Lebensbuchs stehen“, offenbart sie.

Die Baldwins: Neues Glück nach Fehlgeburten

Nach den Fehlgeburten durfte sich die 37-Jährige über die Geburt ihrer zwei jüngsten Kinder Eduardo (11 Monate) und Maria Lucia (5 Monate) freuen. Glück und Leid lagen also nah für die mehrfache Mutter nah beieinander. „Ich bin hocherfreut über meine zwei Regenbogenbabys und habe das Gefühl, eine gesegnete Mutter zu sein“, fügt Hilaria hinzu. „Wir öffnen uns heilen: Nicht nur für uns selbst, sondern um unsere Schwestern wissen zu lassen, dass sie nicht allein sind.“

Als Mantra habe sie sich selbst gesagt: „Mir geht es nicht gut, aber ich will, dass es mir gut geht. Es tut weh, ich will es verarbeiten, ich erlaube mir selbst, den Schmerz herauszulassen, und ich will wieder die Schönheit im Leben sehen.“ Abschließend wendet sich die Wellness-Expertin direkt an alle Frauen, die eine Fehlgeburt verkraften mussten: „Ich liebe euch alle, ich unterstütze euch alle. Ich bin bei euch – es gibt viele von uns. Ihr seid nicht alleine.“ (Bang/ KT)