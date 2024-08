Bewegende Zeilen Seine Frau Simone trauert auf Instagram um Richard Lugner

Richard Lugner und seine Simone bei ihrer Hochzeit in Wien. (wue/spot)

SpotOn News | 13.08.2024, 00:32 Uhr

Trauer um den verstorbenen Richard Lugner. Seine Ehefrau Simone, auch "Bienchen" genannt, verabschiedet sich auf Instagram von ihrem Ehemann, den sie erst im Juni geheiratet hat.

Erst vor wenigen Wochen haben sie geheiratet, jetzt hat sich Simone Lugner (42) von ihrem Ehemann, dem im Alter von 91 Jahren verstorbenen Baulöwen Richard Lugner (1932-2024), auf Instagram verabschiedet. In wenigen aber bewegenden Zeilen richtet sie noch einmal letzte Worte an ihren Ehemann.

Richard Lugner war Traum ihres Lebens

"Du warst der Traum meines Lebens", schreibt Simone Lugner, auch "Bienchen" genannt, zu einem Porträt des Verstorbenen. "Und wenn ich dich strahlen sah, bei meinem Anblick, dann wusste ich, dass ich auch Deiner war", fährt sie fort. Vermutlich als Zeichen der Trauer ist das Profilbild der 42-Jährigen auf Instagram derzeit komplett geschwärzt.

"Mörtel", so der Spitzname Lugners, hatte seine Simone erst am 1. Juni in Wien geheiratet. Für ihn war es die sechste Ehe. Zuvor hatte er unter anderem auch Christina "Mausi" Lugner (59) und Cathy "Spatzi" Lugner (34) das Jawort gegeben, die sich ebenfalls zum Tod ihres ehemaligen Partners äußerten.

"Mörtel" bleibt unvergessenes Vorbild

"Richard war mein großes Vorbild und Lebensmensch, ich habe ihm viel zu verdanken", sagte "Mausi" der österreichischen "Kronen Zeitung". Erst am Sonntag habe sie noch mit ihm telefoniert. Sie habe "so viel von ihm gelernt, er hat so auf mich gebaut und Vertrauen in mich gesetzt". Das ehemalige Paar war von 1991 bis 2007 verheiratet.

Mit "Spatzi" war Richard Lugner zwischen 2014 und 2016 verheiratet. "Als mich die tragische Nachricht deines Todes heute Morgen erreichte, erlebte ich eine Schockstarre. Richard, du schienst auch für mich unsterblich zu sein", schrieb sie bei Instagram. Und weiter: "Dein Engagement, deine Willenskraft, dein Mut waren inspirierend und ansteckend. Ich danke dir von Herzen für die tolle Zeit an deiner Seite, für alles, was du mich über das Leben gelehrt hast." Er bleibe unvergessen.