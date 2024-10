Netflix-Hit "Nobody Wants This" Selbst Kristen Bells Mann spürte ihre Chemie mit Adam Brody

Everybody wants this: Adam Brody und Kristen Bell in "Nobody Wants This". (mia/spot)

SpotOn News | 04.10.2024, 20:16 Uhr

Zwischen Kristen Bell und Adam Brody sprühen die Funken in der Netflix-Serie "Nobody Wants This". Sogar Bells Mann Dax Shepard hat die Chemie zwischen den beiden gespürt - und konnte den ersten Kuss seiner Frau mit ihrem Co-Star nicht erwarten.

Die mehrteilige Romcom "Nobody Wants This" eroberte schon kurz nach ihrer Veröffentlichung die Netflix-Charts und konnte in Deutschland schnell den ersten Platz belegen. In der zehnteiligen Serie lernen sich Kristen Bell (44) als Podcasterin und Adam Brody (44) als unkonventioneller Rabbi kennen und versuchen, eine Beziehung auf die Beine zu stellen, wobei sie einige kulturelle und familiäre Stolpersteine umgehen müssen.

Dass die Serie so gut funktioniert, liegt besonders an Bell und Brody, die, da ist man sich einig, eine herausragende Chemie auf die Bildschirme transportieren. Das sehen nicht nur die Netflix-Zuschauer und das Internet so, in dem der erste Kuss zwischen den beiden viral ging. Das ist selbst Kristen Bell aufgefallen – und ihrem Mann.

"Ich will unbedingt, dass du ihn küsst!"

In einem Interview mit "E News" sagt Bell auf die Chemie mit ihrem Co-Star angesprochen: "Sogar ich kann zugeben, dass ich beim Zusehen denke: 'Wow, das ist heiß'". Ihrem Mann, Schauspieler Dax Shepard (49), ging es offenbar genauso: "Mein Mann hat das Gleiche gesagt. Als wir die erste Folge sahen, sagte er: 'Oh mein Gott, ich will unbedingt, dass du ihn küsst!"

Sorgen muss sich Shepard um seine Ehe aber nicht machen. Für Bell ist diese viel beschworene Chemie einfache Mathematik. "Man hat zwei Schauspieler, die wissen, wie man sich benommen in die Augen starrt und man muss das Selbstvertrauen haben, diesen Augenblick auszureizen und wirklich den Erwartungsmoment vor den Kuss zu setzen – was ich für sehr wichtig halte", erklärt sie die Magie.