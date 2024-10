Auch andere Promis haben abgestimmt Selena Gomez: Erst Briefwahl, dann roter Teppich

Selena Gomez bei der "Die neuen Zauberer vom Waverly Place"-Premiere. (jom/spot)

SpotOn News | 29.10.2024, 14:33 Uhr

Selena Gomez hat am Montag eine Premierenfeier besucht. Doch bevor sie für die Fotografen posierte, machte sie einen Stopp an einem öffentlichen Wahlkasten für die US-Präsidentschaftswahl und postete ein Foto davon bei Instagram. Auch andere Promis haben bereits gewählt.

Die US-Wahlen finden am 5. November statt, eine vorzeitige Stimmabgabe ist jedoch möglich. Davon machte nun Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez (32) Gebrauch. In einer Instagram Story zeigte sie sich am Montag in einer funkelnden Robe in Rot, die sie für die Premiere der Sitcom "Wizards Beyond Waverly Place" ("Die neuen Zauberer vom Waverly Place") in Los Angeles gewählt hatte.

Als Hauptdarstellerin der Mutterserie ist sie Executive Producer des "Die Zauberer vom Waverly Place"-Nachfolgers und übernimmt eine Gastrolle. Doch bevor es mit dem Auto zu dem Event ging, machte die glamourös gekleidete Schauspielerin an einem der speziellen Wahl-Briefkästen Halt und warf ihre Wahlunterlagen ein. Ihre Clutch versah sie anschließend mit einem "I voted"-Sticker und ließ mit einem blauen Herzchen-Emoji in ihrer Instagram Story wenig Zweifel daran, dass ihre Stimme an die Demokraten und Kamala Harris (60) ging. Mit 423 Millionen Instagram-Followern könnte Gomez einen entscheidenden Einfluss auf die Wahlbeteiligung haben. Auch andere Promis wissen um ihren Einfluss und gehen mit gutem Beispiel voran.

"Am 5. November endet die Wahl"

Schauspieler Kevin Bacon (66) legte ein Tänzchen hin, bevor er seine Briefwahlunterlagen in einen Briefkasten fallen ließ. Zu einem Clip von der Aktion schrieb er bei Instagram: "Offiziell meine Stimme abgegeben. Die Wahl beginnt nicht am 5. November, sondern endet erst dann. Wählt früh!"

"Ich habe gewählt", verkündete auch Sängerin Lizzo (36) stolz bei Instagram. Mit einer Harris-und-Walz-Kappe und einem Shirt mit dem Aufdruck "It's About Madam Time", eine Anspielung auf ihren Song "About Damn Time", machte auch sie deutlich, wem sie die Stimme gegeben hat.

Die Schauspielerinnen Kat Dennings (38) und Gwyneth Paltrow (52) zeigten sich laut "People" bei Instagram ebenfalls bereits mit einem "I voted"-Sticker. Die ehemalige First Lady Michelle Obama (60) teilte bei X ein Foto mit ihrem Briefwahlumschlag. Dazu schrieb sie: "Ich habe per Briefwahl gewählt! In weniger als zwei Wochen ist Wahltag – hast du schon gewählt? Egal, ob du am 5. November vorzeitig, per Briefwahl oder persönlich wählen gehst, du solltest einen Plan haben."