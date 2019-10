Selena Gomez: Für diesen Promi würde sie sterben

Selena Gomez könnte ohne Taylor Swift nicht leben. Die ‚Lose You to Love Me‘-Interpretin lobt ihre beste Freundin in den höchsten Tönen und dankt Taylor dafür, ihr so viel beigebracht zu haben.

Außerdem versicherte Selena ihrer BFF, dass sie „immer auf ihrer Seite“ sein werde. In ihrer Instagram-Story schrieb die Musikerin: „Für diese Person würde ich sterben.“

Quelle: instagram.com

„Ich bin so stolz auf sie“

Und weiter: „Danke, dass du immer bei mir bist. Du hast mir so viel beigebracht, hast so viel mit mir durchgemacht, bist DAGEBLIEBEN und du erinnerst mich daran, ein besserer Mensch zu sein. Ich bin immer auf deiner Seite.“

Taylor sprach erst kürzlich darüber, wie „stolz“ sie auf Selena sei. „Ihre neue Musik ist besser als alles, was sie zuvor gemacht hat“, erklärte T-Swift im Interview mit Zane Lowe für ‚Apple Music’s Beats 1‘, „Sie kam vorbei und spielte mir das Video vor. Ich bin so stolz auf sie.“

Weiter erklärte sie: „Sie hat so viel durchgemacht. Ich habe so viel in ihrem Leben passieren sehen, war immer in der ersten Reihe, ich bin so stolz auf sie. Sie ist so eine Offenbarung, denn jetzt macht sie ihre besten Sachen. Ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass das das Beste ist, das sie je gemacht hat.“