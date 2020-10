24.10.2020 18:37 Uhr

Selena Gomez hat jetzt Lust auf eine knallharte Rolle

Sie würde gerne einen neuen großen Schritt in ihrer Kariere machen: US-Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez träumt von einer Rolle als Action-Heldin.

Als Schauspielerin ist die 28-Jährige den Fans vor allem dank ihrer Disney-Rollen wie in ‚Die Zauberer vom Waverly Place‘ bekannt. In Zukunft kann es sich die Schauspielerin jedoch gut vorstellen, in gänzlich andere Rollen zu schlüpfen.

Lust auf „Badass“-Rolle

„Ich dachte schon immer, dass es Spaß machen würde, einen richtigen Badass-Charakter zu spielen“, verrät die für ihr makelloses Image bekannte Schauspielerin. „Ich blicken jemanden wie Charlize Theron in ‚Mad Max: Fury Road‘ an und denke ‚Das sieht nach so viel Spaß aus!‘“ Im Gespräch mit dem ‚New!‘-Magazin betont Selena jedoch, dass sie Disney „eine Menge“ zu verdanken habe. „Dort habe ich zum ersten Mal verstanden, wie ich eine Plattform haben und sie zum Guten verwenden kann. Sie waren sehr klar darin, dass sie wollten, dass ihre Leute gute Vorbilder sind und ich bin dankbar dafür“, erklärt sie.

Neue Serie

Demnächst wird Selena Gomez in der Comedy-Serie „Only Murders in the Building“ zu sehen sein.

Mit dem humorvollen Projekt wolle sie ihre Fans während diesen schwierigen Zeiten ein wenig aufmuntern. „Es war ein hartes Jahr für viele Menschen und ich wollte etwas Fröhliches machen, das ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen bringt, und gleichzeitig meine eigene Laune hebt“, erläutert der Star. (Bang)

