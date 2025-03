Stars Selena Gomez: Martin Short soll eine Rede auf ihrer Hochzeit halten

Selena Gomez at the Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala - Getty - December 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.03.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin hat ihren 'Only Murders In The Building'-Co-Star um eine besondere Einlage bei ihrer Hochzeit gebeten.

Selena Gomez hat Martin Short gebeten, eine Rede auf ihrer Hochzeit zu halten.

Die Popsängerin und Schauspielerin plant gerade ihre Hochzeit, nachdem sie sich im letzten Jahr mit dem Musikproduzenten Benny Blanco verlobt hat. Nun verrät Selena, dass ihre Hochzeit einen ganz besonderen Auftritt ihres ‚Only Murders In The Building‘-Co-Stars beinhalten wird.

In der ‚Drew Barrymore Show‘ erzählte sie: „Marty soll eine Rede halten. Ich habe ihm gesagt, er muss… Ich glaube, Marty wird eine epische Rede halten.“ Die Musikerin versicherte den Serienfans, dass auch ihr Co-Star Steve Martin nicht leer ausgehen wird. Sie scherzte, dass der Komiker den Gästen vermutlich eine musikalische Darbietung bieten wird: „Steve wird wahrscheinlich sein Banjo herausziehen.“

Die 32-Jährige hatte zuvor berichtet, dass Steve ihr auf ungewöhnliche Weise zu ihrer Verlobung gratulierte. In der Sendung ‚Jimmy Kimmel Live!‘ verriet sie: „Steve hat dafür gesorgt, dass er meiner Assistentin eine E-Mail geschickt hat, damit meine Assistentin mir gratulieren konnte. So kommuniziert er. Er versucht immer, höflich zu sein. Und es ist sehr nett, aber es ist auch okay, eine kleine Nachricht zu schicken.“

Selena und Benny freuen sich auf ihre Hochzeit, wollen aber nichts übereilen. In einem gemeinsamen Interview mit ‚Rolling Stone‘ erzählte der 37-Jährige: „Ich glaube, jeden Tag hat sie in ihrem Kopf eine neue Hochzeit geplant. Wir sind ‚einen Schritt nach dem anderen‘-Menschen. Wir sind immer noch nicht über diesen Moment hinweg.“